Îi despart anii, cultura sau felul în care văd lumea. Sunt diferenţe care pentru unii pot părea greu de trecut, însă pentru alţii, aşa arată o relaţie modernă, într-o Românie multiculturală. Dacă dragostea trece peste vârstă, cultură sau religie, ce se întâmplă însă în viața de zi cu zi? Un astfel de cuplu trebuie să gestioneze nu doar provocările unei relații obișnuite, ci şi diferenţele de limbă, mentalitate, gusturi, obiceiuri şi chiar tradiţii. Echilibrul, spun specialiştii, stă în inteligenţa emoţională şi în respectarea unor valori universal valabile: comunicare, respect şi fidelitate.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de luni a Observator 16, alături de Alexandru Zodieru, sociolog.

Întrebat dacă există o influenţă a migraţiei în dinamica de cuplu, sociologul a explicat că tot ce se întâmplă în lumea asta produce un efect, la un moment dat.

"Clar, orice se întâmplă în lumea asta ajunge și la noi la un moment dat. Lucrurile se schimbă, iar tradițiile sunt lăsate deoparte. Ceea ce până acum ceva timp era foarte important — un statut social egal între parteneri, aceeași religie sau același nivel de educație — acum este înlocuit de un efect de individualizare. Oamenii au mai mult percepția securității atunci când intră într-un cuplu dacă celălalt împărtășește aceleași valori. Prin urmare, dacă o persoană are viziuni politice diferite, este posibil ca acel cuplu să nu funcționeze pe termen lung, lucru mai important decât nivelul veniturilor sau religia", explică Alexandru Zodieru.

Referitor la elemente care ar putea apropia sau îndepărta cuplurile, Zodieru a enumerat mai mulți factori:

"Fiecare membru al cuplului are un anumit "ceas social". Unul dintre cei doi crede că este important să aibă copii sau să își construiască o carieră, în timp ce celălalt își dorește o viață securizată, fără prea multe schimbări, sau o privire mai atentă asupra perioadei de pensie. Apare astfel un mix cultural între cei doi parteneri. Unul vine cu o anumită cultură, iar celălalt aderă sau nu la ea. Important este să nu adere complet la cultura celuilalt, ci să creeze împreună o a treia cultură — cultura familiei lor."

"Cred că și conflictul poate aduce progres, ca orice situație conflictuală gestionată sănătos. Din acest mix cultural și din conflicte, copiii au de învățat să se poziționeze, învață diversitatea culturală și devin mult mai adaptabili social. Facem astfel de studii sociale și observăm că, de multe ori, membrii cuplului se ceartă din cauza copilului. 30% dintre respondenți au spus că se înțeleg foarte clar cu partenerul tocmai prin faptul că nu sunt de acord cu acesta. De cele mai multe ori, divergențele apar din cauza timpului petrecut în fața ecranelor. 36% consideră că timpul de ecran este prea mare și se ceartă cu partenerul din acest motiv", a explicat specialistul.

Cât despre societatea din România, se pare că reușește să se adapteze la momentul pe care îl trăiește.

"Noi ne adaptăm acestui sistem. Suntem într-o zonă de globalizare și putem spune că există o sincronizare a etapelor de viață. Chiar dacă unul dintre parteneri este într-un moment în care vrea să evolueze în carieră, celălalt poate asigura stabilitatea financiară, astfel încât să poată merge împreună mai departe pe acest drum."

