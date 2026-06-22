Alina Gorghiu, fost președinte al PNL propusă vicepremier în Guvernul Veștea, a declarat că rămâne în partid și va contesta în instanță eventualele decizii de excludere, după expirarea ultimatumului dat de conducerea liberală. Ea susține că măsurile sunt neîntemeiate și că își va apăra poziția prin toate căile legale. Congresul PNL decisese anterior excluderea unor membri care au participat la formarea unui guvern alături de PSD.

Alina Gorghiu refuză să plece din PNL. "Excluderea este doar o amenințare. O voi contesta" - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre

Fostul președinte al PNL Alina Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea, a declarat luni, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL de a demisiona, că rămâne în partid și va contesta în instanță.

"Sunt în partidul acesta de zeci de ani și de aici nu am să plec eu, au plecat mulți alții de-a lungul timpului. Un lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea. Partidele politice din România sunt instituții de interes, aveam obligația pentru cetățeni să venim cu soluții. Noi, astăzi, Adrian Veștea în calitate de premier desemnat, eu, colegii care sunt alături de noi în acest demers, am venit cu o soluție. Scopul nostru nu înseamnă calcule proprii, ci deblocarea situației pe care o avem astăzi în țară. Un membru al unui partid politic, ca și un parlamentar, are datoria ca prin orice mijloc să găsească soluție la criză", a afirmat Gorghiu la Antena 3 CNN.

Ea a adăugat că amenințarea cu demiterea este lipsită de temei.

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"Eu spun, vizavi de amenințările cu demisia, cu demiterea, că sunt decizii lipsite de temei, contrar interesului general. Indiferent ce voci s-ar aduna în spatele acestei decizii - și vă asigur pe cel mai cald ton că vom merge cu această procedură în instanță -, o voi contesta. Eu voi rămâne în PNL. Nu știu dacă alții vor mai fi la momentul ăla în partid, dar eu după aproape 30 de ani în PNL, ca fost președinte al partidului, pot să asigur de acest lucru. Excluderea este doar o amenințare care arată slăbiciunea actualei conduceri, nimic altceva. (...) Această bătălie a mea ca liberal din 2001 în interiorul partidului va fi dusă până la capăt cu toate pârghiile legale și statutare", a spus Gorghiu.

Ultimatumul dat de conducerea PNL celor cinci membri ai partidului - Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu - de a părăsi formațiunea liberală a expirat luni, la ora 12:00, astfel că aceștia urmează să fie excluși din rândul liberalilor, conform deciziei Congresului Extraordinar.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluții - una prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alinei Gorghiu.