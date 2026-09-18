După nominalizarea liberalului Siegfried Mureşan, încep şi calculele. PNL, USR şi UDMR îşi doresc acum refacerea vechii coaliţii, pentru că fără PSD nu ar avea suficiente voturi. Premierul desemnat crede că programul său de guvernare îi va convinge pe social-democraţi. Va merge până la capăt, la votul Parlamentului. Dar dacă nu va obţine majoritatea, preşedintele Dan ar putea cere dizolvarea parlamentului, respectiv organizarea de alegeri anticipate. Din scenariul acesta cel mai câştigat ar fi AUR, care ieri, la consultări, prin vocea lui George Simion, striga că e pregătit să preia cârma Guvernului.

Siegfried Mureşan a fost cartea pe care au mizat PNL, USR şi UDMR încă de acum trei luni. Europarlamentarul acceptase şi atunci. Nominalizarea a venit, însă, abia acum. Lângă Ilie Bolojan, şeful USR şi Tanczos Barna, Mureşan a vorbit despre priorităţile din programul său de guvernare.

"Sunt conştient că România are nevoie de un Guvern serios şi credibil cât mai curând, un Guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an", a declarat Siegfried Mureşan, premier desemnat.

"Nu vom susţine programe care nu se bazează pe realităţi, care crează aşteptări care nu pot fi acoperite de situaţia noastră economică", a declarat Ilie Bolojan, preşedinte PNL.

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Încă dinainte de conferinţa de presă, Siegfried Mureşean a anunţat, pe Facebook, că deja s-a apucat de treabă, cu o poză făcută la Guvern. La începtul săptămânii viitoare ar trebui să aflăm şi ce conţine planul său.

De câte voturi are nevoie Siegfried Mureșan

PNL- 80, USR - 58 și UDMR - 31 - 169 senatori și deputați. Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie de 64 voturi fără minorităţi. 17 voturi grupul minorităţilor naţionale. 233 de voturi minime pentru a trece.

Liderii UDMR, USR şi PNL îşi doresc acum refacerea coaliţiei cu social-democraţii.

"Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluţie. Nu vom participa la formarea niciunui Guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste", a declarat Tanczos Barna.

"Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice şi politice", a declarat Dominic Fritz, preşedinte USR.

Analiştii privesc desemnarea făcută de Nicuşor Dan drept un calcul politic.

"Este şi o mişcare potenţial strategică pentru a le arăta liberalilor în special, domnului Bolojan, că nu au capacitate de a forma o majoritate parlamentară, de a-şi învesti propriul Guvern şi astfel să-i pună puţin în offside şi să-i forţeze să facă un compromis", a declarat Marius Ghincea, analist politic.

Aflat în Ucraina, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, preşedintele Dan a declarat că are încredere în Siegfried Mureşean. Desemnarea sa ar apărea luni în Monitorul Oficial, moment din care ar începe şi numărătoarea inversă a celor 10 zile pentru strângerea majorităţii.

"Eu îmi doresc să reuşească. E dificil, dar îmi doresc să reuşească", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Siegfried Mureşan vorbeşte fluent germană, engleză şi franceză. A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2004, iar masterul l-a studiat la Universitatea Humboldt din Berlin. Tot acolo a început şi cariera politică - a fost consilier al preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei. Din 2011 s-a mutat Bruxelles, pentru a fi consilier pentru probleme economice. A devenit primul român care a ocupat rolul strategic de negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE, gestionând un pachet estimat la aproximativ două trilioane de euro.

"Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator, proeuropean. Vom fi extrem de transparenţi la fiecare pas pe durata acestui proces", mai spune Siegfried Mureşan, premier desemnat.