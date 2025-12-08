Antena Meniu Search
Bolojan: Ciucu va schimba fața Capitalei. Voi colabora pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, i-a transmis, luni, felicitări lui Ciprian Ciucu pentru câștigarea funcției de primar general al Capitalei, menționând că va colabora cu acesta și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern.

de Redactia Observator

la 08.12.2025 , 10:32
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câştigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, subliniind competenţa, integritatea şi ataşamentul faţă de Bucureşti dovedite de acesta şi dă asigurări că va colabora cu Ciucu şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern.

"Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competenţa probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în aceşti ani şi prin ataşamentul faţă de Bucureşti, sunt convins că va schimba faţa Capitalei", a scris Bolojan pe Facebook, luni dimineaţă. Premierul a mulţumit cetăţenilor din Bucureşti pentru sprijin.

Ilie Bolojan a dat asigurări că va colabora cu Ciprian Ciucu şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern.

Articolul continuă după reclamă

Liberalul Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a declarat, întrebat cum va funcţiona în continuare tandemul cu premierul Ilie Bolojan, că încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale şi că l-a privit pe acesta ca pe un model.

"Am avut o comunicare bună întotdeauna şi cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea ca să îi ia locul ca preşedinte al PNL lui Ilie Bolojan nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre şi respectul pe care i-l port. Aşa ceva nu se va întâmpla niciodată peste voia lui Ilie Bolojan", a adăugat Ciucu.

