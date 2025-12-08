Elena Lasconi, după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei: "O zi bună pentru democraţie"
Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care-l dau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe candidatul liberal Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere. "O zi bună pentru democraţie", este mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de actualul edil al Sectorului 6.
Mesajul transmis de Elena Lasconi
Cu o zi în urmă, fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi, calificată în finala prezidenţială din 2024, nota, într-un mesaj transmis la un an de la anularea scrutinului, că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani, subliniind că ”sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România”, care în fiecare zi e măcinată de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică şi nemulţumire.
"A trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani. Rezultatul: un popor şi mai dezbinat, împărţit în multe tabere, teoria conspiraţiei este mai prezentă decât realitatea, percepţiile sunt mai puternice decât adevărul, mulţi şi-au pierdut încrederea în vot, în instituţiile statului şi tuturor ne merge mai rău ca anul trecut. Deşi mă consider o femeie optimistă, nu reuşesc să văd la fel viitorul României. Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa", a scris Lasconi sâmbătă, pe Facebook.
Ea a acuzat că "sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România", care în fiecare zi e măcinată de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică şi nemulţumire. "Ce bine poţi construi pe o astfel de temelie?", se întreba Elena Lasconi, adăugând că încă mai crede în oameni.
