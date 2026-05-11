Ar accepta Ilie Bolojan să revină în funcţia de premier? "Nu voi fugi de o astfel de răspundere"

Ilie Bolojan spune că nu ar refuza o eventuală revenire în fruntea Guvernului, dacă situaţia politică o va impune, dar avertizează că adevărata problemă rămâne "filozofia de guvernare" din România. Fostul premier interimar a criticat dur modul în care sunt conduse instituţiile publice şi a vorbit despre ceea ce a numit "boala PSD-ismului", care, în opinia sa, afectează toate partidele ajunse la putere.

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 21:58
Întrebat luni seara la Digi24 dacă ar mai accepta să revină în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a spus: "În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere".

El susține că problema actuală este "filozofia de guvernare".

"Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, așa am spus, boala care este PSD-ismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli", a declarat Ilie Bolojan.

