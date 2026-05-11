Ilie Bolojan, despre varianta unui guvern condus de Grindeanu: "PNL nu ar trebui să voteze"

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL nu ar trebui să susțină un guvern condus de Sorin Grindeanu și a acuzat fosta coaliție că a permis "capturarea instituțiilor".

"PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier. (...) Constatăm că Partidul Social Democrat, prin moțiunea pe care a declanșat-o, împreună cu cei de la AUR au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară, demolând guvernul din care au făcut parte – și fără să pună nimic în loc”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul interimar consideră că una dintre cele mai mari greșeli ale PSD a fost politizarea excesivă a instituțiilor statului. „Au ajuns oameni din clientela politică să ocupe funcții importante, să facă contracte, să îi betoneze pe acele funcții, și nu pentru a îmbunătăți serviciile acestor companii”, a declarat Ilie Bolojan.

Un cocktail toxic

El a susținut că aceste practici au contribuit la ascensiunea "votului antisistem" din ultimii ani. "A fost un cocktail toxic care a dus la un vot antisistem în 2024 și 2025. Când PSD, deși avea o mare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat atunci, a mințit și a fugit de răspundere, a sabotat măsurile de reformă", a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că o nouă colaborare guvernamentală cu PSD ar însemna validarea greșelilor din trecut. „Dacă ne-am întoarce în această guvernare, n-am face decât să validăm”, a adăugat acesta.

Cu toate acestea, liderul liberal a spus că PNL ar putea susține anumite proiecte importante pentru România, chiar și din afara guvernării, în cazul unui Executiv minoritar. „În situația unui guvern minoritar, indiferent de poziția în care PNL va fi, am susținut niște aspecte care țin de România. Trebuie să vii cu legi și ordine pentru jaloanele din PNRR. Toate aceste proiecte trebuie să le susținem, pentru că este o răspundere pentru România. Programul SAFE, alte aspecte care țin de politici publice”, a subliniat Ilie Bolojan.

