Cotroceni respinge informațiile despre un presupus refuz al lui Nicușor Dan de se întâlni cu un lider european
Administrația Prezidențială respinge informațiile potrivit cărora președintele României, Nicușor Dan, ar fi refuzat o întâlnire bilaterală cu un lider european. Reprezentanții instituției susțin că informația apărută în spațiul public este „complet falsă” și fără „niciun fundament în realitate”.
Într-un comunicat transmis presei, Administrația Prezidențială atrage atenția asupra responsabilității privind verificarea informațiilor înainte de publicare, în contextul răspândirii rapide a știrilor în spațiul public.
Președintele României își menține angajamentul pentru un dialog deschis și constant cu partenerii europeni și euroatlantici, în spiritul cooperării și al respectului reciproc.
Administrația Prezidențială își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis, direct și profesionist cu reprezentanții mass-media, în spiritul transparenței și al unei informări corecte a cetățenilor.
