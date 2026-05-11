Despre ce au discutat Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan în cadrul consultărilor informale. Principalele probleme

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că în cadrul consultării informale pe care a avut-o săptămâna trecută cu Nicuşor Dan discuţiile au vizat diferite posibilităţi şi perspective pentru ieşirea din criza politică, în vederea rezolvării unor probleme imediate pe câteva componente principale, precum atragerea fondurilor PNRR şi cele din programul SAFE.

"Am prezentat punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns datorită acţiunii iresponsabile a PSD. Şi, sigur, am discutat diferite posibilităţi şi perspective pentru a ieşi din această situaţie, care aduce deservicii, în principal prin situaţia în care avem nevoie de guverne funcţionale, care să rezolve problemele care ţin de lunile următoare, pe câteva componente principale. E vorba, pe de-o parte, de îndeplinirea jaloanelor din programul european PNRR, o condiţie obligatorie pentru a ne putea accesa finanţările. A doua condiţie este să asigurăm fluxurile de plăţi, să modificăm legislaţia, dacă este cazul, să reaşezăm proiecte pentru a termina lucrările până la sfârşitul lunii august şi pentru a încadra proiectele în zone care să ne asigure că nu pierdem banii", a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

El s-a referit şi la programul SAFE.

"Şi, sigur, să închidem, de asemenea, toate aspectele care ţin de accesarea creditului pentru apărare, un credit care va permite României să ne întărim capacitatea de apărare în următorii ani de zile, în aşa fel încât să ne controlăm şi deficitele, acest credit fiind unul avantajos, cu o durată de graţie de 10 ani de zile, 40 de ani rambursare, 3% dobândă", a afirmat Bolojan.

Premierul interimar nu a dorit să ofere detalii despre ce i-a transmis şeful statului, arătând că acesta va convoca consultări oficiale cu partidele politice şi apoi va veni cu o propunere.

"Domnul preşedinte ştie aceste lucruri. Urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor politice şi, în funcţie de aceste consultări, va veni cu o propunere. Perspectiva pe care dânsul o va avea o va face publică la momentul potrivit. Domnul preşedinte mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare de bun-simţ ca perspectiva dânsului să şi-o prezinte el", a mai menţionat Ilie Bolojan.

