Planul de avarie al PSD: premier tehnocrat sau guvern cu UDMR şi minorităţile (Surse)

PSD ia în calcul, ca ultimă soluţie, scenariul unui premier tehnocrat, dar şi cel al unui guvern minoritar cu UDMR şi minorităţile, au declarat surse politice din partid pentru Observator.

de Marius Gîrlaşiu

la 11.05.2026 , 11:13
Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, în cadrul unei conferinţe susţinută pe 1 aprilie 2026 - Profimedia
Surse politice din PSD au declarat pentru Observator că liderii partidului iau în calcul, ca ultimă soluţie, atât varianta unui premier tehnocrat, cât şi cea a unui guvern minoritar format din PSD, UDMR şi reprezentanţii minorităţilor naţionale.

Conducerea social-democrată spune că nu îşi doreşte un guvern minoritar, însă admite că, la un moment dat, trebuie găsită o soluţie pentru evitarea unui blocaj politic. Scenariul ar urma să fie abordat serios doar dacă negocierile pentru refacerea coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR vor eşua.

Inclusiv varianta unui premier tehnocrat este văzută ca o posibilă soluţie de avarie, în contextul în care nu va exista niciun consens în legătură cu un viitor premier de la PNL sau PSD, care să fie acceptat de toate partidele, potrivit surselor citate.

În acelaşi timp, PSD încearcă discuţii informale cu UDMR şi reprezentanţii minorităţilor pentru "a lua pulsul" unei eventuale formule de guvernare. Totuşi, liderii social-democraţi susţin că şi varianta unui guvern minoritar PSD-UDMR-minorităţi rămâne pe masă ca ultimă opţiune.

Surse politice mai spun că joi ar putea avea loc noi discuţii informale cu preşedintele Nicușor Dan, iar vineri sau luni sunt posibile consultări oficiale la Cotroceni. În ceea ce priveşte un pol de dreapta format din PNL şi USR, social-democraţii consideră că "este treaba lor".

Marius Gîrlaşiu
Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: "Mi-e şi ruşine să zic cât iau"
