Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei, în cazul în care salariile nu vor fi majorate

Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului cere acordarea unei prime de 15.000 de lei pentru fiecare angajat, în cazul în care Executivul nu va identifica o soluție pentru majorarea salariilor.

Anunțul a fost făcut de liderul sindical Noni Emil Iordache, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Reprezentantul sindical a criticat diferențele salariale existente în sistemul bugetar și a oferit exemple despre nivelul redus al veniturilor din anumite structuri ale statului. Potrivit acestuia, un consilier principal din cadrul Guvernului este remunerat cu aproximativ 4.500 de lei, în timp ce cercetătorii din Laboratorul de Control Doping câștigă salarii care nu depășesc 5.500 de lei.

"Se pare că premierul nu știe că există performanță și la Guvern, dar este contrazis de ministrul Pâslaru, care afirmă că de-a lungul vremii, România, prin aparatul de lucru al Guvernului, a obținut rezultate importante", a spus Noni Emil Iordache la Antena 3 CNN.

Sindicatul susține că nivelul actual al salarizării nu reflectă responsabilitățile și performanța angajaților din aparatul guvernamental și avertizează că nemulțumirile din sistem sunt tot mai mari.

