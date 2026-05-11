Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei, în cazul în care salariile nu vor fi majorate

Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului cere acordarea unei prime de 15.000 de lei pentru fiecare angajat, în cazul în care Executivul nu va identifica o soluție pentru majorarea salariilor.

de Nicu Tatu

la 11.05.2026 , 10:12
Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei, în cazul în care salariile nu vor fi majorate Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei, în cazul în care salariile nu vor fi majorate - arhivă
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Anunțul a fost făcut de liderul sindical Noni Emil Iordache, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Reprezentantul sindical a criticat diferențele salariale existente în sistemul bugetar și a oferit exemple despre nivelul redus al veniturilor din anumite structuri ale statului. Potrivit acestuia, un consilier principal din cadrul Guvernului este remunerat cu aproximativ 4.500 de lei, în timp ce cercetătorii din Laboratorul de Control Doping câștigă salarii care nu depășesc 5.500 de lei.

"Se pare că premierul nu știe că există performanță și la Guvern, dar este contrazis de ministrul Pâslaru, care afirmă că de-a lungul vremii, România, prin aparatul de lucru al Guvernului, a obținut rezultate importante", a spus Noni Emil Iordache la Antena 3 CNN.

Articolul continuă după reclamă

Sindicatul susține că nivelul actual al salarizării nu reflectă responsabilitățile și performanța angajaților din aparatul guvernamental și avertizează că nemulțumirile din sistem sunt tot mai mari.

Nicu Tatu Like
guvern angajati salarii
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului cere prime de 15.000 de lei: „Nu e normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului cere prime de 15.000 de lei: „Nu e normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
Mai este "Noua Casă" o soluție reală pentru tineri?
Observator » Ştiri politice » Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei, în cazul în care salariile nu vor fi majorate
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.