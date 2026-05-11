Aproximativ nouă kilometri de gard electric. Aceasta e soluția care a rezolvat în mare parte problema urșilor, care se plimbau nestingheriţi pe străzi, în stațiunea turistică Râșnov. Două sau trei fire electrice, mânere izolate și plăcuțe de avertizare. Așa arată sistemul care ține departe de Râșnov urșii înfometați. Instalarea gardului electric a început încă de la jumătatea anului trecut și s-a încheiat în decembrie.

După ani în care urșii au ocupat oraşul şi au băgat spaima în localnici, acum oamenii se pot bucura în sfârşit de linişte.

"Eu nu ştiu să mai fi venit urşii în zonă", recunoaşte un bărbat.

"Funcţionează, da. Cred că da, că a fost dezastru înainte că veneau mereu", explică o femeie.

Articolul continuă după reclamă

Firele, conectorii și sistemul de alimentare au fost instalate pe o lungime totală de aproximativ nouă kilometri, iar în locurile în care gardul intersectează poteci, au fost create porți. Şi deşi sistemul funcționează, autoritățile mai au de lucrat la un capitol - neglijenţa oamenilor.

"Gardul a fost instalat pe latura de este a staţiunii Râşnov exact în zona de lizieră, iar singurele momente în care nu reuşeşte să ţină departe urşii sunt cele în care localnicii sau turiştii nu pun la loc porţile de acces", explică Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Numărul apelurilor la 112 a scăzut semnificativ, aproape de 90%", explică Răzvan Iancu, primar Râşnov.

Investiţia a costat 20.000 de lei, iar toată cheltuiala a fost suportată din bugetul local.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰