Ilie Bolojan acuză PSD după căderea Guvernului: "Cei care demolează trebuie să vină cu soluţii"

Premierul demis Ilie Bolojan avertizează că prelungirea crizei politice riscă să afecteze grav accesarea fondurilor europene din PNRR şi spune că, în lipsa unor soluţii rapide, România poate pierde bani importanţi până la finalul lunii august. Bolojan susţine că responsabilitatea formării unui nou guvern revine PSD, partid pe care îl acuză că a "demolat" Executivul fără să prezinte alternative concrete.

Ilie Bolojan a avertizat luni că prelungirea crizei politice cauzate de demiterea guvernului prin moțiune de cenzură va afecta implementarea proiectelor și atragerea fondurilor din PNRR. Liderul a susținut că în cazul unui eșec privind fondurile europene, nimeni nu își va asuma responsabilitatea, la fel ca în cazul gestionării crizei.

"Cu cât se lungește această situație, riscul de a pierde bani europeni, sper să nu pierdem granturi, da, să nu accesăm niște împrumuturi mai ieftine spre finalul lunii august, e mare, deci cu cât se complică aceste lucruri și veți vedea că așa cum nimeni nu a răspuns în aceste luni, fugind total de răspundere, și atunci se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde pentru pierderile pe care le va avea România", a avertizat Ilie Bolojan, luni la Digi24.

Șeful interimar al Guvernului a precizat că în urma moțiunii de cenzură de săptămâna trecută, PSD trebuie să formeze noul Executiv.

"Partidul Social Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o, împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară, demolând guvernul din care au făcut parte. Este, într-o formă logică, responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile", spune Ilie Bolojan.

"Cei care demolează au responsabilitatea să vină cu o soluție. Cel puțin până în momentul de față n-au venit și dacă există o minimă urmă de bun simț, ar trebui să vină cu o soluție și să spună care sunt variantele pentru ca România să fie guvernată în perioada următoare", mai spune Bolojan.

