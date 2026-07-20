O comisie de criză în Parlament care să rezolve situatiile de urgenţă în locul Guvernului interimar. Este propunerea făcută azi de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Fără nicio sansă să mai ajungă la un acord cu PNL si USR, social democratii negociază în culise o nouă majoritate. Dar ca să facă guvern minoritar ar avea nevoie de UDMR si de sprijinul grupărilor suveraniste.

După două luni și jumătate de haos politic, PSD propune înființarea unei Comisii de criză în Parlament. Social-democrații spun că acest for ar putea interveni în situațiile de urgență, în toate domeniile, până când partidele vor ajunge la un acord pentru instalarea unui nou Guvern.

"O comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. Această comisie de criză ar putea să funcționeze, dacă și ceilalți sunt de acord, până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.", explică Sorin Grindeanu, președinte PSD.

Tot azi, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD încearcă să formeze o nouă majoritate, fără PNL și USR. Liderii PSD negociază cu UDMR susținerea pentru un Guvern minoritar. Dar pentru acest plan, PSD ar mai avea nevoie de ajutorul disidenților din PNL, dar și de sprijinul minorităților naționale și al grupurilor suveraniste PACE și Uniți pentru România.

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"Astăzi nu aveam această majoritate de 233 voturi. Asta nu înseamnă că UDMR nu ar putea să susțină un Guvern minoritar PSD. De unde aveți această certitudine că ar putea să susțină? Am avut discuții, dar n-am spus că e certitudine, am spus eu că e certitudine?", mai precizează Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna un premier doar când partidele vor ajunge la un acord și va exista o nouă majoritate în Parlament.

"Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție, nici măcar pe asta de armistițiu care să ducă câteva luni.", menţionează Nicuşor Dan, preşedintele României.

Între timp, aripa anti-Bolojan din PNL a înființat Platforma Liberal-Conservatoare și insistă pentru un așa-zis „compromis în interesul țării”.

Această grupare va funcționa, deocamdată, în interiorul partidului. Dar nu este exclus nici scenariul în care rivalii lui Ilie Bolojan vor înființa un nou partid după modelul ALDE, pentru a forma o nouă alianță cu PSD.

"Noi nu dorim să plecăm din PNL. Nu putem să ne abandonăm cei 1100 primari. Nu putem să ne batem pe o singură zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS și cei din USR.", a declarat Rareș Bogdan, europarlamentar, la Antena 3 CNN.

PNL, USR și AUR au anunțat, pe diferite voci, că și-ar dori alegeri anticipate pentru deblocarea crizei politice, dar președintele Nicușor Dan a respins până acum ideea unui scrutin înainte de termen.