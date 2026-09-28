Preţul aurului, 28 septembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 18,98 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 28 septembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 18,98 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 619,8097 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 august 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1522 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6397 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2786 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5823 lei româneşti.