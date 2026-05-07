Bolojan anunţă colaborarea PNL şi USR pentru a contracara "acţiunea distructivă" a PSD şi AUR
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi seară, o colaborare în Parlament a PNL alături de USR.
Premierul a făcut referire la "acţiunea distructivă a PSD şi AUR în Parlament".
"Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună", scrie Ilie Bolojan, pe Facebook.
Premierul interimar arată că cele două partide au convenit să îşi coordoneze acţiunile în Parlament.
"În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni."
În plus, Ilie Bolojan arată că scopul acestei colaborări vizează modernizarea instituţiilor.
"Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării. Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România", îşi încheie Ilie Bolojan mesajul.
