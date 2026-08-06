Avertismentul lui Bolojan înaintea raportului Moody’s: Mai avem 6 luni - un an pentru măsuri

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România mai are o fereastră de aproximativ șase luni până la un an pentru a adopta reformele necesare reducerii deficitului și consolidării finanțelor publice, în contextul în care agențiile de rating, inclusiv Moody’s, urmăresc atent evoluția fiscală și stabilitatea politică a țării. El susține că, în lipsa reformelor până la elaborarea bugetului pentru anul viitor, scăderea deficitului nu va mai fi posibilă, în contextul apropierii anilor electorali 2027-2028 și al riscului de creștere a populismului, potrivit Agerpres.

El a amintit, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, că agenţiile de rating au în vedere la evaluare cifrele, stabilitatea politică şi perspectiva pentru următorii doi - trei ani.

"Cel mai important element după care se judecă sunt datele, cifrele brute, cifrele la zi - ce a făcut o ţară până la data evaluării. Suntem în situaţia în care România este la final de prim semestru. (...) Guvernul, prin ministere, prin Ministerul de Finanţe, în parteneriat cu Banca Naţională, cu toate instituţiile care sunt implicate, a avut în vedere să respecte toate înţelegerile pe care le-am făcut, ceea ce am şi realizat, să îndeplinim ţintele de deficit, pentru că cele două aspecte importante care ţin de datoria ţării noastre şi de deficit definesc capacitatea de a face ceva în viitor", a explicat Bolojan.

Deficitul, indicator "vital" pentru evaluarea României

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Potrivit prim-ministrului interimar, în condiţiile în care datoria creşte accelerat şi costurile de susţinere a acesteia devin foarte mari, indiferent care ar fi Guvernul, el nu este decât "o agenţie de plăţi".

"Partea de deficit e un indicator vital, pentru că arată capacitatea noastră de a cheltui atât cât ne permitem. Cu cât deficitul este mai mic, cu atât ne îndreptăm, cu atât nu amanetăm viitorul generaţiilor şi nu plătim an de an valorile unor autostrăzi numai pe dobânzi. Şi, din acest punct de vedere al evaluării, orice agenţie de rating evaluează România constată că, faţă de deficitele pe care le ştiam, 9,3%, totuşi, într-un an de zile am făcut nişte reduceri importante, care în mod evident au însemnat şi costuri sociale, pentru că astfel de reduceri nu se pot face fără să deranjezi pe nimeni. Eu încă o dată folosesc acest prilej să le mulţumesc românilor, pentru că au fost parte a acestui efort", a transmis el.

Bolojan a evidenţiat că şi stabilitatea politică are o pondere importantă în evaluarea unei agenţii. "Poate acum, când suntem la o perioadă de timp după căderea acestui Guvern, ne dăm seama câtă iresponsabilitate a fost în acţiunea de demolare a unui Guvern fără să pui nimic în loc. Şi ne dăm seama că o zonă de incertitudine politică nu permite nici agenţiilor, nici cetăţenilor, nici investitorilor să estimeze cu anumită precizie care vor fi politicile publice pe care le va duce guvernarea într-o ţară cât timp nu există o stabilitate. (...) Şi legea salarizării, cu un efort, cu înţelegere, ar putea trece într-o săptămână, două, nu văd o problemă pe tema asta. Cu toate întâmplările din aceste zile, cu toată forţarea care s-a făcut urmărind plăţi de poliţe sau imagine politică, jaloanele pe care le-am avut de îndeplinit au fost votate aşa cum au fost. Dar, în afară de aspectele legate de un anumit text sau altul, este important că România a trecut de testul îndeplinirii unor jaloane care ne garantează că nu vom pierde nişte miliarde de euro care sunt foarte importante", a completat premierul interimar.

El a mai evidenţiat că, în mod cert, ţara are nevoie de un Guvern stabil cât mai repede posibil, dar acesta trebuie să fie unul care continuă ceea ce e necesar, "nu ce dă bine": "Adică controlează gradul de îndatorare, reduce deficitele în continuare, luptă împotriva evaziunii fiscale, colectează mai bine, reduce în continuare cheltuielile statului, luptă cu cartelul privilegiaţilor care se opun la orice măsură de normalizare a unui domeniu şi face ceea ce trebuie pentru România, pentru că în felul acesta câştigă încrederea investitorilor, a Comisiei Europene şi a agenţiilor de rating".

Perspectiva de viitor pentru doi - trei ani este al treilea element luat în considerare de agenţiile de rating, iar 2027 - 2028 sunt ani preelectoral şi electoral, a amintit Ilie Bolojan, menţionând că în astfel de perioade s-a observat că "apetitul" pentru reforme este destul de redus.

Bolojan: Populismul poate bloca reformele

"Gândiţi-vă că în condiţii în care vedem declaraţii care se fac în spaţiul public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creştem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uită ce s-a întâmplat în 2023 şi 2024 în România şi anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus şi tendinţa de populism şi de iresponsabilitate este destul de mare, în mod evident, (...), dacă suntem oameni realişti, mai avem un spaţiu probabil de şase luni de zile, de un an de zile, în care Guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României. Altfel, reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă dacă nu se vor lua aceste măsuri până la proiectul de buget de la finalul acestui an. Deci, nu e de mirare că, analizând perspectiva 2027 - 2028, analizând declaraţiile din spaţiul public care se fac, există o anumită îngrijorare vizavi de viitor", a spus el.

Bolojan a subliniat că are încredere într-un rating de ţară de menţinere: "Sunt convins că există oameni raţionali în această ţară care înţeleg că trebuie să tratezi lucrurile cu seriozitate. (...) Eu sunt optimist că, în baza a ceea ce a făcut acest Guvern, cu bune şi cu rele, până în această perioadă şi a faptului că, în afară de declaraţii găunoase, există şi comportamente raţionale, ratingul pentru România va fi de menţinere şi în perioada următoare, prin măsurile care cred eu că trebuie luate putem să ne ducem către o perspectivă stabilă. E singura soluţie pentru a ne ieftini dobânzile la care ne împrumutăm, dar nu doar statul, ci şi companiile din România, pentru că, ne place, nu ne place, dacă vom avea o economie competitivă, vom avea şi mai multe taxe la buget din care vom putea rezolva problemele oamenilor. Dacă nu vom mai avea o economie competitivă, n-am făcut nimic".