Sondaj INSCOP. AUR, la cel mai mic scor din mai 2025. Partidele din Coaliție, creștere uşoară

AUR rămâne lider detaşat în preferinţele românilor pentru alegerile parlamentare, deşi îşi continuă coborârea sub pragul de 40% din opţiunile de vot, conform unui sondaj INSCOP.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că "sigur nu" vor merge la vot şi 10 "sigur da" vor merge la vot, 15.8% dintre români au ales 1, 1% au ales 2, 0.7% au ales 3, 0.4% au ales 4, 4.8% au ales 5, 0.5% au ales 6, 3.2% au ales 7. 3.6% indică 8, 2.5% 9 şi 64.9% indică 10. 2.6% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

Intenţia de vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.3% din total eşantion)

AUR: 37% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 38% în martie 2026, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

PSD: 20.1% ar vota cu PSD (faţă de 19.2% în martie 2026, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

20.1% ar vota cu PSD (faţă de 19.2% în martie 2026, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025). PNL: 15.5% ar opta pentru PNL (faţă de 14.5% în martie 2026, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

USR: 12.7% ar vota pentru USR (faţă de 11.4% în martie 2026, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

12.7% ar vota pentru USR (faţă de 11.4% în martie 2026, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025). UDMR: pentru UDMR ar vota 4.3% din alegători (faţă de 4% în martie 2026, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

POT: pentru POT ar vota 3.6% dintre alegători (faţă de 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

pentru POT ar vota 3.6% dintre alegători (faţă de 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025) SOS România: pentru SOS Romania – 2.8% (faţă de 3.3% în martie 2026, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

SENS: pentru SENS – 2.4% (faţă de 3.6% în martie 2026, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

pentru SENS – 2.4% (faţă de 3.6% în martie 2026, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025). Independent: 1% îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (faţă de 1.4% în martie 2026, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Alt partid: 0.7% dintre votanţi ar da votul unui alt partid (faţă de 1.6% în martie 2026, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă şi au declarat că ar merge sigur la vot (55.9% din total eşantion)

38.8% dintre cei care au exprimat o opţiune de vot ar vota cu AUR, 16.9% cu PNL, 16.6% cu PSD, 14.4% cu USR. Pentru UDMR ar opta 3% dintre alegători, pentru POT – 4.5%, pentru SOS România – 1.4%, iar pentru SENS – 2.2%. 1.3% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent, iar 1% pentru alt partid.

"AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidenţiale din mai 2025 (37%), pierzând faţă de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În acelaşi timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu faţă de alte măsurători, şi anume creşterea semnificativă a diferenţelor între intenţia de vot a respondenţilor care aleg un partid, respectiv a respondenţilor care aleg un partid şi declară că ar veni sigur la vot (votanţii mobilizaţi). De exemplu, în cazul PSD este o diferenţă de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) şi votanţii mobilizaţi ai PSD (16,6%). Spre comparaţie, PNL, USR şi AUR au alegători mai mobilizaţi, în timp ce PSD şi UDMR au alegători mai puţin mobilizaţi în acest moment", afirmă directorul INSCOP, Remus Ştefureac.

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

