Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins relevanța sondajului INSCOP care indică că PNL ar fi depășit PSD în intenția de vot pentru prima dată în ultimii șase ani, susținând că astfel de date reprezintă doar "o fotografie de moment" și nu reflectă realitatea politică.

Invitat în platoul Observator, Sorin Grindeanu a fost întrebat de Alessandra Stoicescu cum comentează sondajul INSCOP potrivit căruia PNL a depăşit PSD în intenţia de vot.

"Nu e interesant deloc sondajul INSCOP. Am mai văzut sondaje care îl dădeau pe Mircea Geoană câştigător, care îl dădeau pe Sebastian Burduja câştigător la Primărie în 2024 şi pe Ciucă în turul 2. Sunt sceptic, ca până urmă un sondaj e o fotografie de moment. Acum o lună, aceeaşi casă de sondare spunea că PSD-ul are 20%, iar PNL are 16%. Nu ne mai votează pe noi pentru că l-am dat jos pe Bolojan? D-aia am scăzut? Eu nu dau importanţă, mai ales unui sondaj care apre fix în ziua consultărilor de la Cotroceni", a declarat Sorin Grindeanu.

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026. Este primul sondaj publicat de INSCOP după moţiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

AUR rămâne pe primul loc în preferinţele alegătorilor, cu 38,2%, urmat de PNL, care ajunge la 20,3%, în creştere faţă de luna aprilie, când era cotat la 15,5%. PSD coboară pe locul trei, cu 17,5%, după ce luna trecută avea 20,1%.

USR este cotat la 10%, în timp ce UDMR are 5%. SOS România este creditat cu 2,9%, SENS cu 2,5%, iar POT cu 1,9%.

