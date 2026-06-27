Blocaj politic total. Liderii fostei Coaliţii se ameninţă între ei cu anticipatele; românii plătesc preţul

Suntem departe de finalul crizei politice. Liderii fostei coaliţii nu au ajuns la un acord după întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan. Iar miercuri, parlamentarii intră în vacanţă. În timp ce foştii parteneri de guvernare se ameninţă între ei cu alegerile anticipate, noi ne uităm în buzunar şi aşteptăm temători noi şi noi scumpiri.

Liderii fostei coaliţii s-au dus la Palatul Cotroceni fiecare cu propunerea sa de premier: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Discuţiile au durat o oră. Iar sursele Observator spun că dialogul a fost unul plin de tensiuni. Nicuşor Dan ar fi fost furios că partidele au venit la negocieri fără să fi ajuns la un acord pentru un viitor Guvern.

Tensiuni între Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan

Preşedintele ar fi ţipat la Ilie Bolojan şi ar fi avut un ping-pong de replici tăioase cu liderul liberalilor, la finalul cărora ar fi şi părăsit sala. La câteva minute după ce liderii fostei coaliţii au plecat de la Cotroceni, Nicuşor Dan a acuzat, public, PNL-ul că ar fi principalul vinovat de situaţie.

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„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția", a scris şeful statului.

Nici social democraţii nu au stat cu mâinile-n sân. "PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii", a transmis Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook, într-un atac dur la adresa fostului său partener de guvernare.

Replica preşedintelui liberal nu a întârziat să apară. "PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează", a explicat Ilie Bolojan.

Se conturează scenariul alegerilor anticipate?

La rândul său, Siegfried Mureşan a aruncat vina înapoi pe PSD. "Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face".

Evident, George Simion nu putea sta pe bancă. "Blocaj politic total în acest moment, și toți spun că e posibil ceea ce noi am oferit ca soluție încă de la început: alegerile anticipate".

La 53 de zile de când PSD a răsturnat, cu ajutorul AUR, Guvernul Bolojan, la orizont se conturează, tot mai clar, varianta alegerilor anticipate. Cu ochii pe propriul buzunar, în prag de noi scumpiri, oamenii sunt sătui de gâlceava politică şi de jocurile de culise.

Aşa că nu e deloc exclus ca anticipatele, dacă se va ajunge acolo, să producă surprize mari. Preşedintele le cere în continuare partidelor fostei coaliţii să revină la dialog pentru ca România să aibă un Guvern cu puteri depline. De miercuri, parlamentul intră în vacanţă. Va trebui convocată o sesiune extraordinară pentru a vota un nou Guvern.