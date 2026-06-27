Canicula a încins şinele de tren, iar circulaţia a fost complet dată peste cap. Duminică va fi şi mai cald

Vestul fierbe la temperaturi de peste 35 de grade celsius la umbră şi nici restul ţării nu se simte prea bine. Harta s-a înroşit, la fel şi telefoanele dispecerilor de la 112. Aerul e irespirabil: temperaturile resimţite sunt de peste 40 de grade celsius, iar în zilele următoare va fi chiar mai rău de atât. Luni, în trei sferturi de ţară vor fi temperaturi de cuptor: ne vom topi la peste 40 de grade Celsius la umbră şi ne vom toropi în nopţi tropicale, cu temperaturi ce nu vor scădea sub 25 de grade. Primele probleme au apărut deja. Sub soarele puternic, șinele de cale ferată s-au încins. În Gara de Nord au fost întârzieri uriaşe. Trenul Craiova Bucureşti a ajuns la destinaţie cu cinci ore întârziere.

România arde, la propriu. Întreaga ţară e fie sub cod portocaliu, fie sub cod galben de caniculă. La orele prânzului, în București temperatura resimțită a atins 39 de grade. La ora 14, în Cpitală nu se poate sta afară. Canicula pune frână pe calea ferată. Traficul feroviar a fost puternic afectat.

"Trenul care trebuia să sosească la ora 9:34 nu a ajuns nici până în acest moment și este trecut de ora 12:30. De altfel, tabela de sosiri inregistreaza patru trenuri intarziate: la Galaţi, Pitesti și Iaşi", spune Georgiana Pocol, reporter Observator.

Din trenul de Craiova, pasagerii au coborât convinşi că nu vor mai repeta greşeala de a pleca la drum cu CFR-ul.

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Pasager: Patru ore jumătate. Se lucrează şi are întârziere.

Reporter: Ce v-au zis?

Pasager: Nu ne-au zis nimic.

"Groaznic, nu recomand la nimeni. Nu tu aer condiţionat, saună. Intârzieri, în viața mea nu o să mai vin cu trenul", spune alt pasager.

"Am înnebunit, am stat pe peroane, nu știam în ce tren suntem, nu aveam pe cine să întrebăm", spun pasagerii.

În Mureş, soarele a ars cu putere, iar căldura a fost sufocantă. Oamenii au căutat zadarnic refugiu la umbră. Spaţiile dotate cu aer condiţionat au fost singurele oaze de răcoare. Sunt aproape 40 de grade pe termometru. E o căldură insuportabilă.

Persoană: Exagerat. 38.

Reporter: Cum simţiţi căldura?

Persoană: E rău.

"La umbră, deja mă duc acasă, ies seara. E mare disconfortul", spune alta persoană.

Medicii și specialiștii în sănătate publică vin cu recomandări și avertismente legate de vreme. Da, ştim cu toţii că atunci când "eram noi tineri nu erau atâtea avertizări şi coduri", dar aţi face bine să ţineţi cont de sfaturi, mai ales dacă nu mai sunteţi aşa tineri.

Recomandări pe timp de caniculă

- evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11:00 şi 18:00

- evitarea consumului de băuturi cu conţinut ridicat de cofeină sau zahăr; evitarea consumului de alcool;

- consumaţi fructe şi legume proaspete;

- reglaţi aparatul de aer condiţionat cu cinci grade mai puţin decât temperatura ambientală;

- ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 de grade celsius

"Să stea feriţi de căldura soarelui, să se hidrateze, mai ales populaţia afectată de gen vârstnici, pacienți, copii. Poate decompensa orice fel de boala cronică sau poate agrava și chestii acute semnificative", sugerează Apor Bartoş, medic UPU SMURD, Târgu Mureş.

Şi la Sibiu termometrele indicau la orele prânzului 32 de grade Celsius. Un banal drum prin oraş a fost, azi, un adevărat test de rezistenţă.

"Uitați-vă cum sunt îmbrăcată, cu umbrela şi multă apă", spune o femeie.

"Avem şapcă, pălării, bem apă rece şi incercăm să stăm la umbră cât mai mult", spune un băiat.

Mâine, 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor intra sub cod roșu. Temperaturile vor urca până la 41 de grade Celsius la umbră. Iar luni, doar 6 judeţe din Sud Est "scapă". Dar şi acolo, va fi cod portocaliu.