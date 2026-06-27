Despărţite de Dunăre, România şi Bulgaria îşi dau mâna la mijloc. Peste 200 de ambarcațiuni, avioane de acrobaţie şi focuri de artificii au bucurat sutele de oameni veniţi să transforme fluviul ce ne desparte într-un simbol al unirii dintre cele două țări. Nu a fost doar show pe apă. Oamenii au ţinut-o într-o petrecere de dimineaţă până seara.

De-a dreapta şi de-a stânga fluviului, peste 200 de ambarcaţiuni mici şi mari au făcut spectacol.

După ce au parcurs 12 kilometri pe Dunăre, șirul de ambarcațiuni a ajuns aici, în Portul Giurgiu, în aplauzele celor de pe mal. Parada a fost vazuta și de vizavi, din Bulgaria, unde oamenii au urmărit același spectacol direct din portul lor, transformat și el într-un punct de festival.

Startul paradei a fost dat de un foc de artificii pe Podul Prieteniei.

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"E foarte frumos, e primul an când particip, mai ales focurile de artificii, au fost superbe.", spune un participant.

"Îmi place că România poate în sfârşit să îşi arate valorile şi să simţim şi noi că suntem români împreună cu vecinii noştri bulgari. Cel mai impresionant ,mi s-au părut bărcile noastre poliţiste.", adaugă un alt participant.

"Noi am reuşit să oprim traficul pe podul prieteniei, cât şi traficul feroviar, cât şi Dunărea pentru patru ore şi spaţiul aerian timp de câteva ore, cât timp se va desfăşura spaţiul aeronautic. E unic în Europa pentru că s-a blocat atât spaţiul aerian din România, cât şi din Bulgaria.", explică Dan Balint, organizator.

Toată ziua au ţinut-o oamenii într-o petrecere.

Au dansat, au cântat şi s-au bronzat pe bărcile ancorate la mal. Pentru câteva ore s-au simţit în Giurgiu ca la Monaco.

"Mi se pare foarte mişto, noi nu am avut aşa ceva până acum la noi, în Giurgiu.", spune o tânără.

"Să ne distrăm, să avem parte de soare, de distracţie." adaugă o fată.

"Avem DJ, avem animatoare, avem dansatoare pe plajă, food court, muzică bună, oameni frumoşi. Mulţi oameni frumoşi, Sunt singura participantă la acest eveniment.", spune un alt cetăţean.

Petrecere pentru unii, nervi pentru alţii. Traficul pe Podul Prieteniei a fost închis pentru jumătate de oră aşa că şoferii, de voie, de nevoie, au admirat şi ei parada.