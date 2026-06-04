Blocul Naţional Sindical cere retragerea imediată a proiectului Legii salarizării în sectorul public, despre care susţine că este "profund viciat conceptual, elaborat netransparent şi incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare", potrivit comunicatului BNS.

BNS cere retragerea imediată a proiectului Legii salarizării. Sindicaliştii acuză că ar apărea noi inechităţi - Hepta

Potrivit BNS, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci riscă să reproducă dezechilibrele deja existente şi să creeze noi inechităţi în întregul sector public.

Sindicaliştii cer Guvernului să oblige instituţiile publice centrale şi locale să transmită transparent Ministerului Muncii toate datele privind încadrarea personalului bugetar, salariile aflate în plată şi întreaga structură a veniturilor, inclusiv sporuri, bonusuri, stimulente şi indemnizaţii.

BNS solicită, de asemenea, crearea unor grupuri de lucru formate din reprezentanţi ai Ministerului Muncii, ai Ministerului Finanţelor, ai instituţiilor publice şi ai partenerilor sociali, pentru evaluarea situaţiei actuale şi a posibilităţilor de reformă.

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O altă cerere vizează reluarea demersurilor pentru stabilirea ierarhiei funcţiilor din sectorul public, pe baza unor metode analitice, conform indicaţiilor furnizate de Banca Mondială.

Blocul Naţional Sindical transmite că este disponibil pentru dialog, dar subliniază că o reformă de asemenea amploare nu poate fi făcută fără transparenţă, rigoare tehnică şi consens social real.