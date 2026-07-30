Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că va începe procesul de profesionalizare și depolitizare a companiilor municipale, după opt ani. La următoarea ședință a Consiliului General, edilul va propune demararea procedurilor pentru organizarea concursurilor de recrutare a unor membri profesioniști în consiliile de administrație ale companiilor municipale.

Ciucu anunţă schimbări majore la companiile municipale: Gata, le profesionalizăm şi depolitizăm pe toate - Profimedia

”O veste mult aşteptată, de mai mulţi ani... Gata! Profesionalizăm şi depolitizăm companiile municipale. Pe toate. Dupa 8 ani. Am parcurs mai mulţi paşi administrativi pentru a scoate la concurs, prin procedura transparentă, competitivă, anunţată din timp, toate poziţiile din Consiliile de Admnistraţie ale companiilor municipale, şi poziţie de management/directori”, scrie Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primarul anunţă că a publicat deja scrisorile de asteptări la care trebuie să răspundă cei care vor participa la concursuri şi a publicat si anunţurile privind consultarea acţionarilor (proceduri legal-birocratice).

”Pe scurt, la şedinţa viitoare voi propune Consiliului General demararea procedurilor pentru organizarea concursurilor pentru recrutarea de membri profesionişti pentru consiliile de administraţie ale companiilor municipale. Aveţi încredere, fac tot ce pot pentru a pune primăria pe picioare, în contextul care mi-a fost dat”, menţionează Ciprian Ciucu.