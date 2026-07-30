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Ciucu anunţă schimbări majore la companiile municipale: Gata, le profesionalizăm şi depolitizăm pe toate

Ciucu anunţă schimbări majore la companiile municipale: Gata, le profesionalizăm şi depolitizăm pe toate - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.07.2026, 14:57 | Modificat la 30.07.2026, 15:00

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că va începe procesul de profesionalizare și depolitizare a companiilor municipale, după opt ani. La următoarea ședință a Consiliului General, edilul va propune demararea procedurilor pentru organizarea concursurilor de recrutare a unor membri profesioniști în consiliile de administrație ale companiilor municipale.

”O veste mult aşteptată, de mai mulţi ani... Gata! Profesionalizăm şi depolitizăm companiile municipale. Pe toate. Dupa 8 ani. Am parcurs mai mulţi paşi administrativi pentru a scoate la concurs, prin procedura transparentă, competitivă, anunţată din timp, toate poziţiile din Consiliile de Admnistraţie ale companiilor municipale, şi poziţie de management/directori”, scrie Ciprian Ciucu pe Facebook. 

Primarul anunţă că a publicat deja scrisorile de asteptări la care trebuie să răspundă cei care vor participa la concursuri şi a publicat si anunţurile privind consultarea acţionarilor (proceduri legal-birocratice).

”Pe scurt, la şedinţa viitoare voi propune Consiliului General demararea procedurilor pentru organizarea concursurilor pentru recrutarea de membri profesionişti pentru consiliile de administraţie ale companiilor municipale. Aveţi încredere, fac tot ce pot pentru a pune primăria pe picioare, în contextul care mi-a fost dat”, menţionează Ciprian Ciucu

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Redactia Observator
Redactia Observator
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