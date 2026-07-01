Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă sume importante din PNRR dacă Parlamentul nu adoptă rapid şase legi esenţiale, fiecare cu o miză financiară de sute de milioane de euro. Printre proiectele blocate se numără Codul urbanismului şi Legea salarizării, iar Bolojan spune că în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui convocate sesiuni extraordinare în ambele Camere.

Bolojan ar putea condiţiona formarea Guvernului de votarea legilor pentru PNRR: "Va genera nişte nemulţumiri" - Hepta

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat despre proiectele de lege care trebuie adoptate pentru a lua banii din PNRR că o votare în Parlament a unor legi ar fi un lucru de primă responsabilitate pentru toate partidele politice, din punctul lui de vedere.

Şase legi importante, încă neadoptate pentru PNRR

"Avem încă şase legi importante de adoptat. Trei au fost adoptate în cursul zilei de ieri, dar şase dintre ele, cu sume foarte mari de bani, de la 770 de milioane de euro minim, până la un miliard maxim, sunt încă neadoptate. Avem codul urbanismului. Este blocat din decembrie în Comisia de Administraţie de la Camera deputaţilor. Un miliard. E timpul scurt. Legea salarizării, din nou, un miliard. O lege delicată, care indiferent cum va fi adoptată, va genera nişte nemulţumiri", a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unui podcast, el adăugând că, în general, "partidele au tendinţa de a nu se asocia cu anumite nemulţumiri".

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"Mai avem încă câteva legi, mai puţin importante, dar care fiecare are un impact important. Este important ca în cursul acestei luni, în a doua jumătate a lunii iulie, să existe sesiuni extraordinare în ambele Camere, în aşa fel încât proiectele care sunt adoptate de o Cameră, să fie depuse la cealaltă Cameră, pentru a trece într-o procedură rapidă", a menţionat el, potrivit News.ro.

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că, dacă există un acord politic, aceste legi pot fi adoptate.

Bolojan cere sesiuni extraordinare în Parlament

"Lucrăm la toate aceste legi, avem ultimele negocieri cu Comisia Europeană pe componenta de salarizare, în aşa fel încât săptămâna viitoare să putem trimite tuturor liderilor politici, preşedinţi de comisii parlamentare, liderilor de grup de la toate partidele, aceste legi, în aşa fel încât să le poată studia, se poată să facă chiar şedinţe de comisii înainte de plenul fiecărei camere, în aşa fel încât să le putem trece. E foarte important asta", a afirmat Bolojan.

El a adăugat că am mai avut blocaje de tipul acesta, iar România fie pierde nişte sume importante, ceea ce personal nu-şi doreşte, sau se găseşte o formulă, de exemplu, pentru a avea un guvern de tip armistiţiu.