O furtună de o violenţă rară a zguduit Bucureştiul azi-noapte cu forţa unui ciclon tropical! Mii de oameni au sunat înspăimântaţi la 112 să ceară ajutor. Pompierii au înotat ca să poată ajunge la maşini acoperite complet de apă, acoperişurile au zburat periculos prin aer, iar vântul a aruncat copaci pe sute de maşini. Considerată cea mai mare din ultimele patru decenii, vijelia a luat şi o viaţă de om.

În mijlocul vijeliei dezlănţuite, un bărbat de 41 ani şi-a găsit sfârşitul pe drumul spre casă, unde îl aşteptau soţia şi trei copii. Venea împreună cu un coleg de la o lucrare de pe un şantier şi mai avea câteva minute până să ajungă la familie. La periferia capitalei, maşina lor a fost zdrobită de un copac rupt de furtună. Şoferul a scăpat cu viaţă miraculos.

Fenomenele extreme din Bucureşti s-ar putea repeta în jumătate de ţară

Şapte ore a plouat cu nemiluita la Bucureşti, cât într-o lună şi jumătate. În unele locuri s-au adunat aproape 90 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul a bătut cu peste 80 de kilometri pe oră. Canalizarea nu a făcut faţă potopului. Pe străzi şi trotuare au apărut şuvoaie de apă, prin care oameni şi maşini abia au mai înaintat. Până după miezul nopţii, autorităţile au trimis patru mesaje Ro-Alert care anunţau vreme extremă şi îi sfătuiau pe bucureşteni să nu iasă din casă.

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Pe Bulevardul Magheru, rafalele au smuls acoperișul unui hotel, iar bucata de tablă grea de sute de kilograme a rămas atârnată periculos până au intervenit pompierii. Vijelia a făcut dezastru în tot oraşul. A frânt aproape 800 de copaci, iar peste 450 de maşini au fost distruse de arbori sau crengi rupte. Liniile pentru urgenţe s-au înroşit. Peste 3.200 de oameni au cerut ajutor la 112. "Nu poţi să pui o umbrelă peste Bucureşti să zici că eşti pregătit şi că nu mai plouă. Este o situaţie fără precedent în Bucureşti. Într-un fel este bine că am avut infrastructură care până la urmă a făcut faţă în mediul urban", a declarat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Locatarii unei case inundate au sunat de 10 ori, dar pompierii au întârziat să apară pentru că au fost suprasolicitaţi toată noaptea. Într-un pasaj inundat, salvatorii au găsit mai multe maşini acoperite de apă. Au înotat ca să ajungă la ele şi să verifice dacă şoferii nu rămăseseră blocaţi înăuntru. Furtuna violentă s-a format când în Bucureşti erau aproape 40 de grade Celsius la umbră. Un val de aer rece a scăzut temperatura cu 15 grade, brusc, şi a adus norii negri care au făcut ravagii în capitală.

Mai multe restaurante şi cluburi din Centrul Vechi au fost inundate, iar apa a curs şiroaie la metrou. Mai multe semafoare au fost doborâte de vânt, iar gardurile şantierului de la planşeul din Piaţa Unirii au devenit un pericol pentru trecători. Fenomenele extreme din Bucureşti s-ar putea repeta în jumătate de ţară aflată sub cod portocaliu până mâine dimineaţă.