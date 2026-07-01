Oraşul nu şi-a revenit nici acum, la aproape 24 de ore după furtuna secolului. Milioane de litri de apă au inundat o staţie de metrou, iar circulaţia este închisă şi acum. Surpări, şosele blocate de copaci căzuţi şi pagube de sute de mii de euro completează tabloul unei capitale grav afectate.

Staţia de metrou din apropierea Guvernului a fost inundată masiv pentru prima oară în cei aproape 40 de ani de existenţă. Peste 7.000.000 de litri de apă s-au scurs în subteran şi au ajuns la nivelul peronului din Piaţa Victoriei 2 pe unde merg zilnic 30.000 de călători. Inundaţia a blocat circulaţia metroului între două dintre cele mai aglomerate staţii de pe magistrala 1, Ştefan cel Mare şi Gara de Nord. Apa de pe şine avea peste doi metri înălţime. Armata a fost trimisă în ajutor ca să scoată apa de la metrou cu pompe de mare capacitate.

În ultimele 24 de ore, pompierii au primit peste 2.000 de apeluri de urgenţă

"Nu am vazut asa ceva in cei 36 de ani pe care ii am de metrou. Eu nu cred că astăzi vom reuşi", a declarat Marian Artimon, sindicalist-şef Metrorex. Apa a început să se adune încă de azi-noapte. După inundaţia de la Piaţa Victoriei 2, a urmat încă un incident, la staţia Universitate. Chiar înainte să ajungă un tren la peron, a izbucnit un incendiu din cauza unui scurt-circuit provocat de infliltraţii. Cu metroul blocat, mulţi bucureşteni au vrut să plece cu maşina la serviciu, dar au găsit-o sfărâmată în parcare.

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În ultimele 24 de ore, pompierii au primit peste 2.000 de apeluri de urgenţă, multe apărute în urma vijeliei. Pentru că meteorologii au anunţat noi furtuni, militarii au cerut ajutorul colegilor din judeţele vecine. "Copacii ăştia trebuiau tăiaţi de mult, dar unii au ifose cu mediul. Noi plătim parcare aici. Sumă importantă de bani, ca să fie asigurată că e bine, nu că-ţi cade copacul", spune proprietarul unei maşini. Încă doi arbori stau să cadă pe aceeaşi stradă, în condiţiile în care meteorologii anunţă noi furtuni.

"În aparenţă sunt sănătoşi şi în interior sunt putrezi. Este foarte important să avem pomi în mediul urban, să avem umbră, să avem oxigen, dar este extrem de important să tratăm cu discernământ aceste probleme", a declarat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2. Astăzi, circulaţia a fost blocată în aproape tot Bucureştiul din cauza incidentelor provocate de vijelie şi a intervenţiilor pentru remedierea lor. Din cauza furtunii, şi trenurile au ajuns în Bucureşti cu întârzieri mari. Nouă garnituri aveau, aseară, aproape 19 ore de întârziere în total.