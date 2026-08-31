Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, că suntem la finalul programului PNRR, care în domeniul sănătăţii a avut iniţial un buget de peste 2 miliarde de lei şi, prin reduceri succesive, s-a ajuns la puţin peste un miliard de euro.

Bolojan, bilanţ la final de PNRR: "La Sănătate am început cu 2 mld şi am terminat cu puţin peste 1 miliard" - Profimedia

"Marcăm astăzi la Târgu Mureş două aspecte importante pentru medicina din România: în primul rând, recepţia acestui centru de chirurgie cardiovasculară şi marcăm şi închiderea programului PNRR pe domeniul de Sănătate şi pe celelalte domenii, astăzi fiind ultima zi a acestui program. Unul din proiectele finanţate din fonduri europene pe care le-a primit România fiind şi acest centru pe care îl veţi folosi dumneavoastră în Târgu Mureş", a spus Ilie Bolojan.

Bilanţul făcut de premierul interimar

Prim-ministrul interimar a precizat că trebuie învăţate lecţii din programul PNRR şi a vorbit despre investiţiile din sănătate. "Este un final de program PNRR. Şi aici trebuie să tragem nişte lecţii pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiţi-vă că la sănătate am început cu un buget din PNRR de peste două miliarde de euro şi, prin reduceri succesive, am ajuns la puţin peste un miliard de euro, ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumaţi. Şi asta înseamnă că de la 19 spitale, după ce s-a reaşezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situaţia să finalizăm practic opt, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanţări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naţionale", a afirmat Bolojan.

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Conform acestuia, au fost ani de întârziere, "ani pierduţi". Totodată, premierul interimar a vorbit despre necesitatea simplificării procedurilor de achiziţie şi parteneriate cu autorităţile locale. "Asta înseamnă nişte ani de întârziere, nişte ani în care pacienţi din toată ţara, medici, profesionişti din sănătate nu au condiţii la fel de bune (...). Şi sunt nişte ani pe care i-am pierdut practic. Şi aici e vorba de a lua decizii strategice cu rapiditate, întotdeauna. Aici este vorba de a simplifica proceduri de licitaţie, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesionişti care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autorităţile locale pentru că, peste tot unde s-a făcut asta avem rezultate, iar acolo unde, din păcate, am întârziat aceste proiecte, aşa cum am spus, nu le vedem astăzi, ci le vom vedea din alte resurse în anii următori", a explicat Bolojan.

Acesta a spus că, pentru a fi finalizate proiectele prin PNRR, a fost nevoie de un efort important în această perioadă, "s-a tras tare pe ultima sută de metri". "Şi în această perioadă am reuşit să deblocăm finanţări, să reaşezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice Şi le mulţumesc tuturor celor care, pe ultima sută de metri, au făcut posibil acest lucru", a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mai spus că a venit la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş în semn de respect pentru ceea ce înseamnă acest oraş pentru medicina românească şi pentru România. "În primul rând, în semn de respect pentru şcoala de medicină de aici, pentru miile de studenţi care au fost pregătiţi de-a lungul anilor şi care tratează pacienţii în toată România şi de care beneficiază miile de oameni cu probleme de sănătate. De asemenea, sunt aici în semn de respect pentru elita medicală din Târgu Mureş, pentru oameni care, atunci când ai probleme grave, în Transilvania, ştii că poţi să-i apelezi, ştii că poţi să vii aici şi să beneficiezi de servicii medicale de cea mai bună calitate, Târgu Mureşul fiind unul dintre cele mai importante centre medicale de elită din România şi am tot respectul pentru profesioniştii de aici. Sunt aici în semn de respect pentru comunitatea locală, pentru această comunitate importantă, multietnică, multiconfesională", a mai spus Ilie Bolojan.