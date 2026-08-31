Nicuşor Dan: Ziua Limbii Române, aniversată pentru prima dată în România, Republica Moldova şi Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj transmis luni, că Ziua Limbii Române este sărbătorită într-un moment cu o semnificaţie aparte, pentru prima dată fiind sărbătorită în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina. El subliniază că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii noastre rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe.

"Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificaţie aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina", transmite preşedintele.

Conform lui Nicuşor Dan, protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii noastre rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe.

"Suntem uniţi de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie şi ne deschide viitorul. La mulţi ani, Limbii Române şi tuturor celor care o vorbesc, o scriu şi o păstrează vie!", declară preşedintele.

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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, la Chişinău, că a reprimit asigurări, în cadrul discuţiilor purtate cu omologul său ucrainean, că reforma educaţiei care este programată a avea loc în ţara vecină va avea în vedere drepturile comunităţii româneşti.

Nicuşor Dan a anunţat că joi, la Chişinău, a avut discuţii cu omologul moldovean, Maia Sandu, şi discuţii trilaterale, la care a participat şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

"Pe partea bilaterală cu Moldova, asigurarea legăturii strânse pe care o avem, România cu Republica Moldova. Aceeaşi istorie, aceeaşi cultură, aceeaşi identitate până la urmă", a explicat Nicuşor Dan.

El a vizitat, la Cahul, un cămin studenţesc şi o clădire a primului teatru construit de la zero în Republica Moldova după 1991, obiective care sunt finanţate parţial de către România.

Nicuşor Dan a abordat şi problema învăţământului în limba maternă pentru comunitatea românească din Ucraina.

"Pe relaţia bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaţionale, tranzitul viitor de cereale inclusiv prin Portul Constanţa, am reconfirmat poziţia Ucrainei faţă de minoritatea românească. Mâine, după mulţi ani de întrerupere, va avea loc o şedinţă a Comitetului mixt care priveşte minorităţile şi am reprimit asigurări că în urma reformei educaţiei din Ucraina şcolile româneşti nu vor avea de suferit şi este o reformă care e prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor şi între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio şcoală românească să nu aibă de suferit", a declarat Nicuşor Dan.