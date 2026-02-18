Reacţia premierului Ilie Bolojan la decizia CCR: Facem demersurile pentru recuperarea banilor din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale a României privind pensiile magistraților, subliniind că aceasta confirmă corectitudinea demersului Guvernului.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților, a transmis Guvernul. "Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate".

Din acest moment, Guvernul face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme.

Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme" a mai precizat Executivul.

Articolul continuă după reclamă

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰