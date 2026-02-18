Antena Meniu Search
Reacţia premierului Ilie Bolojan la decizia CCR: Facem demersurile pentru recuperarea banilor din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale a României privind pensiile magistraților, subliniind că aceasta confirmă corectitudinea demersului Guvernului.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 13:37
Prim-ministrul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților, a transmis Guvernul. "Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate". 

Din acest moment, Guvernul face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme.

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări. 

ilie bolojan ccr pensii pensii magistrati premier
