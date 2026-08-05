Camera Deputaților a adoptat miercuri, în plen, proiectul de lege care aprobă Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității în perioada 2026-2030, în forma modificată prin amendamente, potrivit Agerpres.

Legea biodiversității, adoptată cu amendamente. Ce condiții se aplică proiectelor din energie și transporturi - Profimedia

Au votat "pentru" 177 de deputați, 79 au votat "împotrivă" și au fost 11 abțineri.

Deputații din Comisia juridică au adoptat un amendament potrivit căruia autoritățile publice competente au obligația de a solicita un aviz consultativ, emis prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz, înainte de adoptarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune care produc efecte asupra comunităților locale ori județene. Consiliile locale sau județene vor avea obligația de a se pronunța în cel mult 60 de zile de la primirea solicitării, iar dacă nu adoptă o hotărâre în acest termen, avizul va fi considerat favorabil.

Deputații juriști au mai acceptat scoaterea din textul legii a cuvântului "indigen", acceptând astfel un amendament al grupului parlamentar AUR.

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Un alt amendament adoptat în comisii se referă la faptul că strategia și planul de acțiune au caracter programatic și nu pot constitui temei direct pentru instituirea de obligații, interdicții sau restrângeri ale exercițiului unor drepturi fără adoptarea unor măsuri legislative distincte.

"Măsurile prevăzute în Planul de acțiune care afectează activități economice sau dreptul de proprietate se aplică numai după realizarea unei analize de impact economic și social și organizarea consultării publice. Aplicarea strategiei nu poate conduce la suspendarea sau blocarea proiectelor de interes strategic, național ori european în domeniul energiei, transporturilor, agriculturii și infrastructurii, decât în baza unor evaluări individuale și motivate realizate potrivit legii", menționează amendamentul.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Proiectul a fost adoptat anterior de Senat, dar va merge din nou la Senat pentru unele modificări.