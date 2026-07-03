Budăi spune că Bolojan și USR se sucesc constant în negocieri: "Este ca și cum ai încerca să atingi orizontul"

Deputatul PSD Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin schimbarea repetată a condițiilor de negociere și susține că propunerea unui Executiv "de armistițiu" preia o soluție avansată anterior de PSD. Social-democratul afirmă că miza liderului PNL și a USR nu ar fi stabilitatea politică și economică, ci prelungirea șederii la Palatul Victoria.

Budăi îi acuză pe Bolojan și USR că schimbă regulile: Este ca și cum ai încerca să atingi orizontul - Facebook/ Marius Constantin Budai

''Ghid de supravieţuire la Palatul Victoria! Doamnelor şi domnilor, scoateţi carneţelele şi notaţi, pentru că asistăm la o lecţie magistrală de echilibristică politică! Maestrul incontestabil al răzgândirilor strategice, domnul Ilie Bolojan, tocmai a inventat... apa caldă. Sau, mă rog, a preluat-o din spaţiul public, fără ghilimele. Noua 'găselniţă' de geniu se numeşte 'Guvernul de armistiţiu'. Sună nobil, sună a pace generală, dar mai ales sună a... exact ce propunea PSD încă de când s-a prăbuşit primul pion pe tabla de şah. După ce a blocat luni de zile orice variantă de Guvern funcţional, refuzând cu încăpăţânare orice formulă care nu-l includea pe el în rolul de salvator naţional, domnul prim-ministru demis a avut brusc o revelaţie divină. Atât de mare este disperarea de a bloca formarea unui Executiv legitim, încât domnul Bolojan a depăşit orice record al flexibilităţii. O turnură spectaculoasă, care seamănă izbitor - pură coincidenţă, desigur! - cu acordul politic pe care preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a propus de multă vreme'', a scris Budăi vineri pe Facebook.

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Potrivit acestuia, ''să aştepţi ca Ilie Bolojan şi USR să fie de acord cu un Guvern este ca şi cum ai merge tot înainte şi te-ai aştepta să atingi orizontul - oricât de mulţi paşi faci spre condiţiile lor, ei se îndepărtează cu exact aceeaşi distanţă''.

''Logica de fier a domnului Bolojan devine de-a dreptul fascinantă dacă ne uităm la palmaresul 'armistiţiilor' de până acum: Armistiţiul nr. 1: Chiar Guvernul Bolojan trebuia să fie un armistiţiu doctrinar. Rezultatul? Încălcat grosolan de domnul Bolojan încă de la început; Armistiţiile nr. 2, 3 & 4: Formulele cu domnii Tomac şi Veştea şi Guvern minoritar PSD. Alte 'armistiţii' de faţadă, bune doar ca praf în ochii tuturor; Armistiţiul suprem (Cel de-acum): Marea coaliţie pro-occidentală... fără domnul Bolojan premier. Adică exact formula de la care s-a plecat de la bun început'', a precizat Budăi.

Budăi: regulile sunt schimbate de fiecare dată în timpul jocului

El spune că, de fiecare dată când preşedintele Nicuşor Dan şi restul partidelor reuşesc ''să bifeze toate condiţiile absurde puse de premierul demis, mai apare o condiţie sau o declaraţie-şoc''.

''Strategia este deja de manual: de fiecare dată când preşedintele Nicuşor Dan şi restul partidelor reuşesc, prin minune, să bifeze toate condiţiile absurde puse de premierul demis, hop!, mai apare o condiţie sau o declaraţie-şoc. Să aştepţi ca domnul Bolojan şi USR să fie de acord cu un Guvern este ca şi cum ai merge tot înainte şi te-ai aştepta să atingi orizontul - oricât de mulţi paşi faci spre condiţiile lor, ei se îndepărtează cu exact aceeaşi distanţă. Se mai schimbă o regulă în timpul jocului, pentru că miza nu este stabilitatea economică, nici nivelul de trai al românilor. Miza este mult mai pământeană - cum să mai prindem o zi, o săptămână, o lună pe scaunul de la Palatul Victoria, chiar şi din postura de interimar ilegitim. Când nu mai ai argumente, furi idei din spaţiul public, te declari gata să votezi exact pe cei pe care îi înfierai până ieri şi vinzi totul ca pe marea salvare naţională. Sacrificarea economiei? Un detaliu minor pe lângă spectacolul unei noi răzgândiri de proporţii cosmice. Plagiatul şi oportunismul politic n-au arătat niciodată atât de... 'responsabile' '', este de părere social-democratul.

Soluțiile propuse de Bolojan pentru ieșirea din criza politică

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că o soluţie la criza politică actuală ar fi să fie învestit fie un Guvern minoritar, fie unul ''de tip armistiţiu'', cu o durată ''cât se poate de clară'', pentru a ieşi din blocajul legat de absorbţia de fonduri europene.

''E greu de presupus că un Guvern în care se reface din nou coaliţia mai poate funcţiona în această perioadă, din cauza evoluţiei pe care am avut-o. (...) Asta este complicat să se întâmple. (...) Atunci nu pot fi decât sau guverne minoritare sau o formă de guverne de tip armistiţiu, cu durată cât se poate de clară pentru a ieşi din blocajul legat de absorbţia de fonduri europene'', a spus Bolojan, la podcastul Friendly Fire.