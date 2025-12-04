Antena Meniu Search
Bolojan: "Dacă se depune moţiune de cenzură, atunci se va testa susţinerea de care se bucură guvernul"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 15:40
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Austria, despre faptul că Opoziţia a strâns suficiente semnături pentru depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi ce şanse dă unui astfel de demers.

"În condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul", a spus premierul Ilie Bolojan, la Viena. Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, anunţul fiind făcut de senatorul grupului Pace - Întâi România, Ninel Peia.

