Bolojan, despre ancheta de la Hidroelectrica: "Trebuie să răspundă pentru ce au făcut"

Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat joi seară îngrijorarea cu privire la orice situație în care persoane aflate în funcții publice risipesc fondurile statului. Referindu-se la cazul Hidroelectrica, unde ministrul Energiei a dispus o anchetă prin Corpul de Control, Bolojan a subliniat că, în cazul în care se confirmă neregulile semnalate, toți cei implicați trebuie trași la răspundere, conform News.ro.

Întrebat, joi seară, la Digi 24 despre situaţia de la Hidroelectrica şi dacă îl îngrijorează informaţiile care au apărut în spaţiul public, Ilie Bolojan a afirmat: "Mă îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public. Pentru că, de fapt, este o formă de a-ţi bate joc de banul public".

Premierul crede că "fiecare dintre cei care au făcut astfel de lucruri, care le-au tolerat, trebuie să răspundă pentru ce au făcut".

"Discutând astăzi cu domnul ministru al Energiei, mi-a comunicat în şedinţa de Guvern că va trimite Corpul de Control ca să verifice dacă aceste lucruri sunt într-adevăr reale şi toţi cei care au acceptat astfel de situaţii să furnizeze servicii care nu sunt plătite, să tolereze neplata unor taxe, în aşa fel încât să permită unor companii să intre în insolvenţă adunând sume mari pe care după aceea nu mai pot fi recuperate, trebuie să răspundă pentru aceste lucruri", a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că niciodată nu a tolerat astfel de lucruri.

"Şi aici e o problemă de sistem pe care, atunci când am fost pe orice funcţie publică, la primărie, la Consiliu şi aici, nu am tolerat-o niciodată şi dacă am realizat ceva în sensul unei discipline financiare peste tot, a fost că am încercat să impun reguli cât se poate de clare, de simple şi apoi să urmăresc că ele să fie respectate. Dacă se întâmplă aceste lucruri, orice portiţă din asta de abuz se închide şi oamenii treptat, treptat îşi schimbă comportamentele. Deci fiecare trebuie să răspundă. Nu am date legate de asta, înţeleg că au fost în anii anteriori, dar nu are importanţă când a fost. Orice astfel de lucru, dacă aşa s-a întâmplat, trebuie sa atragă răspunsarea celor care l-au tolerat sau l-au făcut", a declarat Bolojan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, joi, că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica, urmând a fi verificate toate contractele preferenţiale.

Anunţul vine după ce o investigaţie Recorder a dezvăluit că producătorul de energie ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită, către 20 de persoane juridice, paguba fiind estimată la peste 9 milioane de lei.

Hidroelectrica a reacţionat, joi seară, precizând că activitatea de furnizare este gestionată de departamente specializate care reunesc aproximativ 150 de angajaţi, iar responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului.

Încă din 2022, compania transmite că s-a făcut sesizare penală în cazul punctual al Aurora Trust, cu mult înainte ca situaţia să apară în spaţiul public.

