La mai bine de o săptămână de la căderea Guvernului, încă nu se întrevede soluţia salvatoare. PSD si-ar dori, mai degrabă, un premier tehnocrat, decât un Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. Printre numele vehiculate sunt: Radu Burnete, consilier prezidenţial şi Şerban Matei - director în BNR.

Un premier tehnocrat, idee propusă de preşedintele Nicuşor Dan, i-ar surâde sefului PSD, Sorin Grindeanu.

"Depinde cine este acel tehnocrat. Nu exclud. E o variantă mai bună decât un Guvern cap-coadă tehnocrat. E mai asumată având miniştri politici, având susţinere politică. Dacă ni se vor cere, în mod sigur şi noi avem propuneri.", a spus Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Printre numele analizate la Cotroceni ar fi Radu Burnete - consilierul lui Nicuşor Dan pentru probleme economice, dar şi Şerban Matei - director pentru Relaţii Internaţionale la Banca Naţională a României.

Surse de la vârful PSD spun că Sorin Grindeanu ar vrea să evite poziţia de premier într-un Guvern minoritar format de PSD, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale. Pentru social-democraţi, varianta ideală rămâne refacerea fostei coaliţii de guvernare, iar liderii PSD ar fi de acord cu instalarea unui premier tehnocrat la Palatul Victoria, aşa cum şi-ar dori şi preşedintele Nicuşor Dan. PSD pune, totuşi, mai multe condiţii: noul şef al Guvernului ar trebui să fie un expert în economie şi, în acelaşi timp, să aibă o atitudine mai flexibilă cu PSD.

Şeful PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi pus în practică un plan de sărăcire naţională.

Grindeanu: Păi vi se pare că nu am sărăcit?

Reporter: Nu ştiu dacă dumnevoastră aţi sărăcit...

Grindeanu: Păi toţi am sărăcit.

Reporter: Aţi avut 6 miniştri în acest Guvern. Aţi asistat 10 luni pasiv la un plan de sărăcire a populaţiei?

Grindeanu: Am fost blocaţi în toate aceste luni de domnul Bolojan, care a încercat şi a reuşit să îşi impună viziunea cu forţa.

"Criza noastră politică internă se va rezolva într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen destul de... pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală.", a mai precizat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"De ce nu vă asumaţi dvs. funcţia de premier? Să veniţi eventual cu un plan de îmbogăţire a românilor. PSD-ul în acest moment nu are majoritate în Parlament. Nici PNL-ul nu are. Dar dacă este vorba de mine, de preşedintele PSD, şi asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru.", a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Surse politice spun că preşedintele Nicuşor Dan va chema partidele politice la consultări la începutul săptămânii viitoare.

