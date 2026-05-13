Video Grindeanu s-a plâns că Bolojan l-a "sărăcit". Tehnocraţii luaţi în calcul de Nicuşor Dan pentru premier

La mai bine de o săptămână de la căderea Guvernului, încă nu se întrevede soluţia salvatoare. PSD si-ar dori, mai degrabă, un premier tehnocrat, decât un Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. Printre numele vehiculate sunt: Radu Burnete, consilier prezidenţial şi Şerban Matei - director în BNR.  

de Marius Gîrlaşiu

la 13.05.2026 , 20:02
Un premier tehnocrat, idee propusă de preşedintele Nicuşor Dan, i-ar surâde sefului PSD, Sorin Grindeanu.

"Depinde cine este acel tehnocrat. Nu exclud. E o variantă mai bună decât un Guvern cap-coadă tehnocrat. E mai asumată având miniştri politici, având susţinere politică. Dacă ni se vor cere, în mod sigur şi noi avem propuneri.", a spus Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Printre numele analizate la Cotroceni ar fi Radu Burnete - consilierul lui Nicuşor Dan pentru probleme economice, dar şi Şerban Matei - director pentru Relaţii Internaţionale la Banca Naţională a României. 

Surse de la vârful PSD spun că Sorin Grindeanu ar vrea să evite poziţia de premier într-un Guvern minoritar format de PSD, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale. Pentru social-democraţi, varianta ideală rămâne refacerea fostei coaliţii de guvernare, iar liderii PSD ar fi de acord cu instalarea unui premier tehnocrat la Palatul Victoria, aşa cum şi-ar dori şi preşedintele Nicuşor Dan. PSD pune, totuşi, mai multe condiţii: noul şef al Guvernului ar trebui să fie un expert în economie şi, în acelaşi timp, să aibă o atitudine mai flexibilă cu PSD.

Şeful PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi pus în practică un plan de sărăcire naţională.

Grindeanu: Păi vi se pare că nu am sărăcit?

Reporter: Nu ştiu dacă dumnevoastră aţi sărăcit...

Grindeanu: Păi toţi am sărăcit.

ReporterAţi avut 6 miniştri în acest Guvern. Aţi asistat 10 luni pasiv la un plan de sărăcire a populaţiei?

Grindeanu: Am fost blocaţi în toate aceste luni de domnul Bolojan, care a încercat şi a reuşit să îşi impună viziunea cu forţa.

"Criza noastră politică internă se va rezolva într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen destul de... pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală.", a mai precizat Nicuşor Dan, preşedintele României

"De ce nu vă asumaţi dvs. funcţia de premier? Să veniţi eventual cu un plan de îmbogăţire a românilor. PSD-ul în acest moment nu are majoritate în Parlament. Nici PNL-ul nu are. Dar dacă este vorba de mine, de preşedintele PSD, şi asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru.", a mai adăugat Sorin Grindeanu

Surse politice spun că preşedintele Nicuşor Dan va chema partidele politice la consultări la începutul săptămânii viitoare.

Marius Gîrlaşiu
Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

