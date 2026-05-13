Bucureştiul a fost astăzi, pentru câteva ore, capitala regională a puterii europene. Lideri din 15 state s-au reunit la summitul B9, format creat de România şi Polonia, cu un mesaj clar: mai mulţi bani pentru apărare, într-o Europă care îşi caută siguranţa în faţa ameninţării ruse.De la Bucureşti a plecat şi un semnal către Washington: mai multe trupe americane pe flancul estic. Iar la final, tonul s-a mai relaxat. Oaspeţii au lăudat România, iar unii chiar au făcut o tură de alergare prin Capitală, suficient cât să spună că parcurile de aici le-au amintit de Central Park din New York.

La Cotroceni, oaspeţii europeni au fost întâmpinaţi de preşedinţii României şi Poloniei, gazdele reuniunii.

"Doi preşedinţi importanţi!" a declarat Alexander Stubb., preşedintele Finlandei.

Laudele pentru Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki au venit de la preşedintele Finalandei, invitat special la summit-ul B9. Pentru că reuniunea se joacă pe nervii flancului estic al NATO, şeful Alianţei, Mark Rutte a făcut şi verificarea atmosferei. Nu doar a securităţii.

Mark Rutte: A venit toată lumea?

Oaspeţi: Da! Da!

Mark Rutte: Excelent! Toată lumea e fericită?

Oaspeţi: Toți zâmbeau.

Mark Rutte: Asta e important!

La Bucureşti au venit liderii din ţările baltice, dar şi nordicii: Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca şi Islanda. Practic, jumătate din harta NATO s-a mutat pentru o zi la Cotroceni.

Aproape jumătate dintre liderii NATO sunt la Bucuresti, la cel mai important summit inainte de reuniunea anuală a Alianţei. Principala miza este ca America sa ramana aproape, aproape de Europa, in conditiile in care Donald Trump a anunţat retragerea soldaţilor americani. Şi aproape de România, evident. Preşedintele spunea că avem în acest moment în jur de 1500 de soldati americani şi că şi-ar dori o prezenţă mai robustă.

Este a patra reuniune B9 pe care ţara noastră o găzduieşte. Formatul Bucureşti 9 a fost creat de România şi Polonia după anexarea Crimeei. Iar la 11 ani distanţă, Rusia rămâne ameninţarea care ţine estul Europei în gardă.

"Acel summit (de la Ankara - n.r.) trebuie să trimită un mesaj cât se poate de clar: NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru.", a declarat Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei.

Liderii reuniţi la Bucureşti vor un front comun pe flancul estic şi o strategie clară pentru summitul NATO din iulie, de la Ankara. Pe listă sunt mai multe investiţii în apărare şi mai multe trupe americane în regiune.

"Deciziile pe care ni le-am asumat au fost - respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilităţi.", a precizat Nicuşor Dan, preşedintele României.

S-a discutat şi despre un NATO 3.0, o nouă strategie a Alianţei care să răspundă la pretenţiile lui Donald Trump.

"NATO 3.0 înseamnă o Europă mai puternică şi un NATO mai puternic, împreună cu Statele Unite, atât din perspectivă nucleară, cât și convențională. Dar înseamnă și ca europenii să își asume mai multe responsabilități din punct de vedere convențional.", a explicat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

La summit a fost invitat şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. A venit însoţit de soţia sa, care s-a întâlnit cu partenera de viaţă a lui Nicuşor Dan.

"Întâlnirea noastră este acum, iar Rusia bombardează puternic Ucraina.", a spus Volodimir Zelenski.

Nicuşor Dan: Domnule preşedinte, credeţi că războiul se va încheia anul acesta?

Gitanas Nausedan, preşedintele Lituaniei: Nu vreau să ghicesc. Rusia continuă acest război, continuă să ocupe cât mai mult teritoriu posibil. Trebuie să punem şi mai multă presiune pe Rusia, să impunem noi pachete de sancţiuni.

Discuţiile s-au purtat la masa rotundă din Sala Unirii, iar meniul a fost internaţional: vită, foie gras şi mousse de piersică. Chiar şi trimisul american s-a sincronizat cu Bucureştiul. Subsecretarul de Stat pentru securitate internaţională şi-a setat ceasul pe ora României.

Fotografia de grup a venit la pachet cu o rafală de vânt care le-a dat bătăi de cap liderilor. Preşedintele Cehiei şi ceilalţi invitaţi au avut de scuturat de pe haine florile de castan purtate prin curtea Cotroceniului.

Bianca Iacob

