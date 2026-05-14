Nicușor Dan începe luni consultările oficiale pentru desemnarea premierului
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat convocarea consultărilor oficiale cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului pentru luni, 18 mai.
„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invită la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.
Consultările vor începe luni dimineața după programul:
- Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
- Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
- Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL);
- Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR);
- Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
- Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
- Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
- Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).
Consultările au loc după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal.
