Nicușor Dan începe luni consultările oficiale pentru desemnarea premierului

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat convocarea consultărilor oficiale cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului pentru luni, 18 mai.

de Bianca Iacob

la 14.05.2026 , 18:58
Nicușor Dan începe luni consultărilor oficiale pentru desemnarea premierului Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, sustine o declaratie de presa dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), la Palatul Cotroceni, miercuri, 11 martie 2026 - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Nechez description:
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invită la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.

Consultările vor începe luni dimineața după programul:

  • Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL);
  • Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR);
  • Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).
Articolul continuă după reclamă

Consultările au loc după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal.

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

consultari cotroceni presedinte
Înapoi la Homepage
Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Ştiri politice » Nicușor Dan începe luni consultările oficiale pentru desemnarea premierului
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.