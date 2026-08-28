Bolojan, despre cazul Bogos: "În opinia mea, doamna Trăilă e nevinovată"

Premierul interimar Ilie Bolojan crede în nevinovăţia Cristinei Trăilă, pusă sub acuzare pentru corupţie de procurorii de la DNA Iaşi în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. ”Oamenii vorbesc tot felul de trăsnăi pe telefoane, dar asta e responsabilitatea lor. Eu consider că am procedat corect, a venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile”, afirmă Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că se întâlneşte cu zeci de oameni săptămânal, explicând: "atât timp cât eşti în serviciul public nu ai altă posibilitate". "Problema este ce se întâmplă după o astfel de întâlnire. După toate întâlnirile pe care le-am avut, eu ce am căutat să fac? A fost o problemă pertinentă, am căutat să o rezolv, dacă au avut o propunere bună, am căutat să o promovez, dacă erau toate lucrurile în regulă, dacă lucrurile nu mi s-au părut în regulă, nu mi s-au părut fezabile, nu le-am dat curs şi asta s-a întâmplat şi în această discuţie. Prin urmare, nu e o chestiune de a regreta o întâlnire. Sigur, oamenii vorbesc tot felul de trăsnăi pe telefoane, dar asta e responsabilitatea lor. Eu consider că am procedat corect, a venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile, trebuia să avem un alt tip de discuţie, am reţinut ce mi-a spus, dar în afară de această discuţie nu a fost nicio altă chestiune care să însemne că cineva, ca să intre la mine, a dat bani sau că cineva a avut de suferit pentru că a intrat cineva la mine, deci să ne înţelegem foarte bine pe tema asta!", a declarat Ilie Bolojan, vineri, la Prima News.

Cristina Trăilă a demisionat din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului

Premierul interimar a menţionat că nu a fost chemat la DNA pentru a da declaraţii în dosarul deschis la nivelul serviciului teritorial Iaşi, el susţinând că nu vede motive pentru care ar trebui să fie chemat. "Am avut această discuţie, mi-a explicat contextul şi cred că a luat o decizie corectă, aceea de a demisiona pentru a nu mai apărea tot felul de suspiciuni vizavi de guvern, pentru că vrând-nevrând reprezentăm o instituţie şi trebuie să încercăm să nu scădem încrederea în această instituţie. Din punctul meu de vedere, doamna Trăilă este nevinovată, dar, sigur, ancheta va merge şi vom vedea ce se întâmplă", a adăugat Ilie Bolojan.

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Fosta deputată Cristina Trăilă (PNL) a fost audiată, marţi, la sediul DNA Iaşi, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul preşedinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan. Trăilă a venit la sediul DNA însoţită de avocat. Cristina Trăilă a demisionat din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea afirma că este total nevinovată şi nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Potrivit lui Trăilă, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL.