Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate

Un bărbat din comuna Salcia, judeţul Mehedinţi, şi-a deschis o sală de păcănele clandestină în propria casă. Pe lângă faptul că nu deţinea nicio autorizaţie de funcţionare, individul și-a deschis "afacerea" într-o localitate cu mai puțin de 15.000 de oameni, ceea ce este ilegal.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți, au dat buzna în locuința lui, descoperind cinci aparate tip slot-machine folosite ilegal.

Pe lângă faptul că nu avea nicio autorizație, bărbatul a deschis sala într-o localitate cu mai puțin de 15.000 de locuitori, încălcând astfel legea. Aparatele au fost ridicate, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a activităților de jocuri de noroc.

Ce spune Poliţia

La data de 07 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice împreună cu polițiștii Secției de Poliție Rurală Cujmir, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, au pus în executare un mandat de percheziție la un imobil din comuna Salcia folosit de un bărbat de 39 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

În urma percheziției au fost identificate 5 aparate tip slot-machine care erau utilizate fără autorizație sau licență. Aparatele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Acțiunea a fost sprijinită de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc. Reamintim că potrivit prevederilor OUG 77/2009, pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economicii trebuie să facă dovada că:

Dețin licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc

Spațiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerțuluide către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare

Spațiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc tip slot-machines, trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială de tip comună, oraș sau municipiu, cu o populație după domiciliu mai mare de 15.000 de locuitori.

