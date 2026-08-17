Premierul demis Ilie Bolojan a afirmat că problemele din energie nu se pot rezolva de pe o zi pe alta şi a precizat că sunt proiect care necesită investiţii importante, reglementări bune, performanţă în administrarea marilor companii energetice de stat şi consecvenţă în actul guvernamental.

Bolojan, despre problemele din energie: "Nu se pot rezolva de pe o zi pe alta" - Hepta

"Problemele din energie nu se pot rezolva de pe o zi pe alta. Sunt proiecte care necesită investiţii importante, care necesită reglementări bune, necesită performanţă în administrarea marilor companii energetice de stat şi consecvenţă în actul guvernamental. De aceea, chiar dacă avem astăzi o criză în domeniul energiei, ca efect al secetei şi a ceea ce nu am făcut ani de zile, sigur putem discuta despre soluţiile de criză, dar acestea nu sunt problemele de sistem. Ele sunt doar soluţii punctuale şi problemele de sistem sunt cele pe care le-am punctat. Iar pentru asta nu există soluţii de stânga sau de dreapta, nu există soluţii conservatoare sau progresiste. Există soluţii serioase pentru România, dar de care trebuie să ne ţinem", a afirmat Ilie Bolojan, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea.

El a adăugat că trebuie realizate finanţări şi reglementări pentru a avea cât mai multe capacităţi de stocare. "Este vital asta pentru că componenta de fotovoltaic şi cea de eolian generează o volatilitate în sistem, are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României şi fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, n-am făcut nimic", a explicat Bolojan.

Premierul demis a subliniat că este importat să avem şi o producţie în bandă eficientă. "Asta înseamnă cele două direcţii: producţia pe centrale pe gaz, care sunt astăzi într-o fază avansată de construcţie. Cu cât le terminăm mai repede, cu atât vom avea peste 1.000 de megawaţi în producţie, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel naţional. De asemenea, partea de nuclear. Nuclearul înseamnă 20% din producţia noastră de energie, dar dacă vrem să discutăm de reactoarele noi ca să crească ponderea energiei nucleare, atunci trebuie să asigurăm apa măcar pentru actualele reactoare. Deci înseamnă lucrări de investiţii serioase, care, din păcate, s-au amânat şi nu s-au făcut la timp", a mai transmis Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

El a explicat că a propus ca această conectare a noilor prosumatori cu panouri fotovoltaice în sistem să fie condiţionată de instalarea de baterii de stocare. "De asemenea, reglementările care ţin de ceea ce înseamnă prosumatori, cei care îşi instalează panouri fotovoltaice sunt un număr foarte mare, generează o volatilitate importantă în sistem şi am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiţionată de instalarea de baterii de stocare, în aşa fel încât să nu se mai genereze complicaţii", a mai declarat Bolojan.