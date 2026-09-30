Kelemen Hunor: "Călin Georgescu e un produs al fostei Securități"

Kelemen Hunor spune că are încredere în procurori după arestarea lui Călin Georgescu și cere DIICOT să comunice elementele din dosar. Liderul UDMR a mai spus că Georgescu este un produs al fostei Securiăţii.

Președintele UDMR a declarat miercuri, la RFI, că a urmărit puțin cazul şi că vrea să creadă că procurorii știu ce e în dosar. Consideră și că judecătorii Curții de Apel au decis în cunoștință de cauză.

Curtea de Apel București a admis marți contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Georgescu. Acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune și beneficiază de prezumția de nevinovăție.

”Eu vreau să cred în continuare că procurorii știu ce e în dosar și ce au de făcut și judecătorii de la Curtea de Apel au dat un verdict în cunoștință de cauză”, a spus Kelemen Hunor.

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Întrebat dacă are dubii, liderul UDMR a negat. A explicat că foarte rar și-a permis să comenteze deciziile procurorilor și judecătorilor.

Kelemen Hunor a amintit că susține de mult timp că Georgescu este "un produs al fostei Securități", motiv pentru care a fost intens criticat.

”Legat de domnul Georgescu, eu am spus de foarte-foarte mult timp, am fost mult-mult criticat, că este un produs al fostei Securități, este o luptă între ce a mai rămas din fosta Securitate, inclusiv mentalitatea, cu sistemul politic actual al României”, a explicat liderul UDMR.

El a recunoscut că Georgescu are foarte mulți susținători. Totuși, nu îl consideră un om liber, care să poată face ceva bun pentru România.

”Că are adepți în foarte multe zone, OK, eu accept, că există foarte mulți susținători ai lui Călin Georgescu eu accept acest lucru, am văzut, dar nu-l consider un om liber, un om care poate să facă pentru România ceva bun”, a afirmat Kelemen Hunor.