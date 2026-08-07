Bolojan explică de ce România suferă la capitolul energie: Decizii proaste, incompetenţă, poate şi rea-voinţă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că investiţii întârziate, fără o strategie, au dus la situaţia de a avea dezechilibre importante în piaţa de energie, fiind vorba şi despre o "combinaţie de decizii greşite, schimbări de miniştri, politici, incompetenţă, poate uneori şi de rea-voinţă" .

"Din păcate, suntem în situaţia în care, pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care nu au fost luate sau pentru decizii greşite. Şi acum câteva luni chiar şi anul trecut când discutam despre faptul că în energie ar fi trebuit să avem investiţii mult mai mari, criticam marile companii de stat pentru că nu-şi fac investiţiile, deşi au bugete de investiţie, execută doar o treime din ele, discutam de blocajul pe care l-am avut şi le-am limitat accesul prin reglementări la reţelele noastre electrice. În loc să încurajăm producţia de energie combinată cu stocarea, nu am făcut acest lucru", a afirmat Bolojan la RFI România.

El a susţinut că investiţii întârziate, fără o strategie, au dus la această situaţie de a avea "dezechilibre importante în piaţa de energie".

"Vă aduceţi aminte de discuţiile legate de avizele tehnice de racordare, de faptul că, practic, ne-am blocat reţelele şi măsurile pe care le-am luat în ultimele luni pentru a elimina specula, practic, cu aceste certificate. Deci toate aceste lucruri, investiţii întârziate, fără o strategie care să fie urmărită ani de zile, ne-au dus în situaţia în care avem dezechilibre importante în piaţa de energie, nu neapărat un deficit de electricitate, ci dezechilibre. Avem producţie foarte mare la prânz, de care nu avem nevoie şi pe care o exportăm şi avem un deficit de energie în orele de seară, pe care l-am fi putut compensa relativ uşor dacă am fi avut o capacitate de stocare", a adăugat Ilie Bolojan.

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În opinia sa, o "combinaţie de mai mulţi factori" a dus la această situaţie.

"De exemplu, noi ne-am angajat să înlocuim o producţie pe cărbune, care este ineficientă în actualul sistem, cu o producţie pe gaz. Am avut pentru asta cinci ani de zile la dispoziţie şi, în loc să înlocuim, de exemplu, centrala de la Craiova, n-am înlocuit-o. În loc să înlocuim o parte din centralele din Valea Jiului de pe cărbune pe gaz, pentru că avem toate sistemele în zonă, n-am făcut acest lucru. De ce? Am făcut proiecte supradimensionate, am făcut proiecte care, odată scoase la licitaţie, n-au avut ofertanţi, atât ca urmare a proiectării eronate, care nu s-a bazat pe consumuri, dar şi a evaluării unor preţuri care n-au corespuns realităţii. Am avut politici care nu au susţinut, de exemplu, stocarea. (...) Deci a fost o combinaţie de decizii greşite, de schimbări de miniştri, de politici, de incompetenţă, poate uneori şi de rea-voinţă", a apreciat Bolojan.

Potrivit acestuia, responsabilitatea este a tuturor foştilor miniştri din energie, inclusiv de la PNL.

"Toţi cei care au avut poziţii de răspundere în domeniul energetic, în afară de lucrurile bune pe care le-au făcut, au o răspundere pentru această situaţie. Şi eu, ca premier, pentru acest an în care am fost în funcţie, nu pot să fug de lucrurile care nu au fost cele mai reuşite în România. Deci fiecare ministru, fiecare director de companie, fiecare om implicat în sectorul energetic cu poziţie de conducere are o răspundere direct proporţională cu funcţia pe care a obţinut-o. Aici nu e vorba de politică, e pur şi simplu o problemă de răspundere de management şi administrativă", a spus Bolojan.