EXPLICATIV. Ce se schimbă pentru primării, bugetari, șoferi și companii după reformele anunţate de Guvern

Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat, în ședința extraordinară de marți seară, reforma administrației și pachetul de măsuri pentru relansarea economiei. Decizia a fost luată cu o întârziere de câteva ore, pe fondul lipsei avizelor din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ.
Guvernul susține că obiectivul este reducerea cheltuielilor, creșterea gradului de colectare a veniturilor și stimularea investițiilor.
Ce se schimbă pentru primării și autorități locale
- Simplificare descentralizare: proceduri scurte pentru transferul de bunuri (baze sportive, imobile, terenuri) de la administraţia centrală la cea locală; transferul de imobile neintabulate cu obligația de a le cadastra în 3 ani;
- În privinţa jocurilor de noroc: primăriile vor decide dacă și cum funcționează pe teritoriul acestora;
- Competențe noi: testare domeniu public via prefecturi, politici urbanism/taxe/impozite mai puternice;
- Reducerea numărului de posturi: 30% din aparat primar/consiliu județean (max 20% ocupate); total 12.794 posturi ocupate tăiate, 26.802 vacante, 6.102 consilieri aleși;
- Poliție locală: 1 polițist/1.200 locuitori (față de 1/1.000); pază județeană 1/6.500 (față de 1/5.000); minus 609 posturi național;
- Grile salarii: în 60 zile, grilă temporară pentru UAT-uri cu venituri insuficiente; externalizare încasare creanțe din 01/01/2027;
- Publicare liste debitori: persoane fizice rău-platnice la impozite, pentru transparență (model UE, 6 state);
- Tranzacții imobiliare: cumpărătorul dovedește plata impozitelor locale, nu doar vânzătorul.
- 731 UAT-uri (un sfert) neafectate, dacă au personal echilibrat;
Ce se schimbă pentru bugetari și funcționari publici
- Audit personal: reducere cheltuieli nejustificate în administrație centrală și locală.
- Mobilitate rotație: max 2 mandate x 5 ani pentru șefi funcții publice; 2 x 3 ani pentru înalți funcționari (model CE);
- Normă parțială: un specialist (ex. urbanism) poate lucra jumătate de normă în două comune vecine;
- Evaluare: 50% indicatori standard, 50% la alegerea șefului;
- Reduceri cabinete: miniștri de la 4 la 3 consilieri; total central 192 posturi tăiate;
- Prefecturi: minus 25% posturi (10% ocupate, 168 posturi);
- Central (ministere): minus 10% cheltuieli personal, ținând cont de reduceri 2025;
- Pensii militare/ordine publică: creștere vârstă pensionare; propuneri MAI/MApN în 30-60 zile; tranziție pentru cei eligibili acum;
- Impact total: 1,6 mld lei economii 2026, 3 mld lei/an din 2027; aplicare de la 1 iulie 2026;
Ce se schimbă pentru șoferi (amenzile rutiere)
- Suspendare permis: după 15 zile + 90 zile neplată amendă circulație, suspendare automată via platformă digitală locală-MAI; nu predai fizic permisul;
- Calcul: 1 zi suspendare/50 lei amendă;
- Reducere suspendare: plătești toate amenzile rutiere restante (nu toate datoriile locale);
- Intrare în vigoare: peste 6 luni (aprox. 1 septembrie 2026); norme HG MAI-Dezvoltare;
- S-a renunțat la: majorarea amenzii cu 60%; focus pe încasare (acum doar 40% se plătesc, vs. 70-90% impozite);
Ce se schimbă pentru companii și economie (relansare)
- Scheme de sprijin: 5 miliarde de euro până 2032 (industrie, minerale, tech, apărare); detalii în 90 zile;
- Fiscal: TVA încasare extins, amortizare accelerată, profit reinvestit atractiv, credit fiscal CDI (nou, 10% cheltuieli);
- Investiții mari: instrument nou pentru proiecte >1 miliard lei (>200 milioane euro);
- Impact 2026: 2,2 miliarde lei;
