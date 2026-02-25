EXPLICATIV. Ce se schimbă pentru primării, bugetari, șoferi și companii după reformele anunţate de Guvern

Analiză. Trump le-a spus americanilor că o duc bine, a atacat democraţii şi a justificat un război cu Iranul

Vreme de vară în Franța. Temperaturi de aproape 30 de grade în sud-vest, valori record pentru luna februarie

Documentul fără de care nu mai poți călători în Marea Britanie a intrat în vigoare. Totul despre ETA

Un avion F-16 s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit

Moţiune simplă împotriva ministrului Culturii, depusă de grupul AUR: "Breasla vă vrea afară"

1

Cum a fost ucis baronul drogurilor El Mencho: întâlnirea cu o femeie i-a fost fatală

2

Ei sunt morții din accidentul din Brăila. Șoferul vinovat s-a răsturnat cu mașina în același loc acum o lună

3

Slovacia a oprit energia electrică spre Ucraina. Kievul: "Nu e o problemă. Putem construi reţele cu România"

4

România, obligată să plătească despăgubiri de 42 de milioane de euro, după ce a pierdut definitiv la ICSID

5

Aproape jumătate din țară intră sub cod portocaliu și galben de viscol în zona montană

6

A aplicat fără succes la 1.000 de joburi, dar şi-a găsit unul într-un sat cu 400 de oameni