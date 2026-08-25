Bolojan: "Partidul care are responsabilitatea blocării legii salarizării este PSD"

Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că, dacă legea salarizării unitare nu va fi adoptată, responsabilitatea pentru acest lucru ar aparţine PSD. El atrage atenţia că, în lipsa acestei legi, anul viitor Guvernul va avea o presiune "foarte puternică" în ceea ce priveşte indexarea salariilor, ceea ce va presupune nu doar bani pe care oricum adoptarea legii i-ar implica, dar şi menţinerea şi, în unele cazuri, accentuarea inechităţilor între salariaţii din sistemul bugetar.

"Cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade, pentru că, aşa cum ştiţi, avem termen să îl aprobăm până luni, săptămâna viitoare. Din păcate, la cum merg lucrurile şi văzând declaraţiile PSD care au fost făcute inclusiv prin postări sau reacţii publice, cred că e probabilitate redusă să susţină un astfel de proiect, deşi el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere", a afirmat Ilie Bolojan, marţi seară, la Digi 24, potrivit News.ro

El a subliniat că, dincolo de banii europeni pe care România i-ar încasa, proiectul ţine de ”încrederea în România” şi aduce predictibilitate în ceea ce priveşte componenta de cheltuieli pentru salarizarea personalului bugetar, arătând că, dacă în anii preelectorali un viitor guvern va proceda ca anterioarele şi va majora veniturile bugetarilor, România va avea din nou mari probleme privind deficitul bugetar.

Bolojan a explicat că, dacă PNL ar depune proiectul în Parlament, prin senatorii şi deputaţii săi, în lipsa unui acord politic există riscul depunerii de amendamente care să ducă la un impact bugetar pe care România nu şi-l permite, ceea ce ar duce ţara ”într-o fundătură”.

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”Dacă nu ne respectăm angajamenele pe care le avem, care sunt date de nişte indicatori financiari care nu pot fi contestaţi, e doar o probelmă de timp până lucrurile se vor complica. Şi în momentul în care echilibrele statului nu mai sunt menţinute, lucrurile se complică nu doar pentru cei care sunt în sectorul public, ci şi pentru cei care sunt în sectorul privat, în economia noastră”, a adăugat el.

Premierul interimar consideră că, dacă jalonul aferent legii salarizării nu va fi îndeplinit, PSD va fi responsabil.

”Probabil că în cursul zilei de mâine vom avea un deznodământ pe acest proiect de lege, pentru că, dacă nu se depune mâine, în aşa fel încât joi-vineri să fie dezbătut, nu mai este timp fizic pentru ca el să devină lege. Dar indiferent ce guvern va veni, spaţiile fiscale nu vor fi mai mari, realităţile noastre bugetare nu vor fi mult diferite. (...) Dacă această lege nu se va depune, în mod cert partidul care are responsabilitatea blocării legii salarizării este PSD, asta este cât se poate de clar”, a susţinut Bolojan.

El a atras atenţia că, în lipsa acestei legi, anul viitor Guvernul va avea o presiune ”foarte puternică” în ceea ce priveşte indexarea salariilor, ceea ce va presupune nu doar bani pe care oricum adoptarea legii i-ar implica, dar şi menţinerea şi, în unele cazuri, accentuarea inechităţilor între salariaţii din sistemul bugetar.

”Nu doar că nu vom câştiga nimic, dar vom pierde credibilitate şi vom crea presiuni suplimentare pe orice guvern va fi” , a explicat prim-ministrul.