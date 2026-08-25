Observator » Ştiri politice » Ilie Bolojan, prima reacție după punerea sub acuzare a Cristinei Trăilă: "Vom lua o decizie miercuri"

Ilie Bolojan, prima reacție după punerea sub acuzare a Cristinei Trăilă: "Vom lua o decizie miercuri"

Ilie Bolojan, premier interimar Ilie Bolojan, prima reacție după punerea sub acuzare a Cristinei Trăilă: "Vom lua o decizie miercuri" - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 25.08.2026, 21:35 | Modificat la 25.08.2026, 21:37

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că va avea miercuri o discuție cu secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după ce aceasta a fost pusă sub urmărire penală de procurorii DNA.

"Am rugat-o ca mâine dimineața să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care i se aduc și vom lua mâine o decizie după discuția pe care o să o am cu dânsa", a declarat Ilie Bolojan, marți, la Digi24. "Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou, fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu CV-ul", a mai spus liderul de la Palatul Victoria.

DNA au dispus urmărirea penală a Cristinei Trailă

Întrebat dacă Cristina Trăilă ar trebui să demisioneze din funcție, Bolojan a făcut apel la răbdare: "Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba. Știți că se fac foarte multe speculații". Întrebat despre o eventuală implicare sau chemare la audieri, șeful Executivului a spus: "în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație. Nu văd o formulă de implicație".

Articolul continuă după reclamă

Declarațiile sale vin după ce procurorii DNA au dispus urmărirea penală a Cristinei Trailă pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul Bogos. În urma acestui demers, Partidul Social Democrat a solicitat demisia Cristinei Trăilă din funcția de la Palatul Victoria. 

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
ilie bolojan cristina traila dna
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.