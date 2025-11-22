Ilie Bolojan apasă pe o rană veche a sistemului medical. Premierul spune că în spitale nu mai rămân bani pentru medicamente pentru că 90% din buget se duce pe salariile medicilor. Nu e de mirare că pentru medicamente, analize sau aparatură rămâne doar mărunţiş. În replică, ministrul Sănătății promite că, de anul viitor, medicii vor fi plătiți în funcție de performanță.

Premierul Ilie Bolojan atacă dur sistemul medical şi spune că prioritare ar trebui să fie serviciile oferite pacienților și nu cheltuielile administrative.

"Avem în România multe spitale care sunt în situaţia în care peste 90% din bugetul pe care îl primesc este dedicat salariilor. În aceste spitale, ne-am dus pe toate sporurile la nivelul maxim. Ele sunt între un minim şi un maxim, dar ne-am dus la nivelul maxim", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Fără ca asta să se vadă şi în actul medical, spune Bolojan. Şi aşa s-ar fi ajuns în situaţia în care pentru medicamente şi dotări nu mai rămân bani.

"Este un fenomen neplăcut pentru că ești nevoit să aduci medicamente de acasă, să cumpere anumite dispozitive medicale, gen filtre perfuzabile", a declarat Rozalina Lapadatu, preşedinte Asociaţia de Pacienţi APAA.

Soluţii sunt, spun experţii.

"Există un dezechilibru, personalul medical de furnizare a serviciilor de sănătate, cu restul personalului angajat în spitale și aici acest dezechilibru duce la creșterea anvelopei salariale foarte mult. Se pot externaliza și crea centre de cost pe partea de contabilitate, achiziții, pe partea de resurse umane sau juridic şi transformarea direcțiilor de sănătate publică în autorități de administrare sanitară publică la nivelul județelor", a afirmat Ioana Stancel, expert în sănătate publică.

"Aceste reforme care nu s-au făcut în 35 de ani, nu se pot face peste noapte. Pentru că sistemul de sănătate este ca un organism viu. Eu cred că până la finalul anului vom avea reclasificarea spitalelor finalizată, criteriile de reclasificare și în prima parte anului viitor putem vorbi de actul normativ care va realiza cele trei categorii de gărzi plus schimbarea normativului de personal", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"Este important ca atunci când vorbim de personal, ca e cel medical, auxiliar, sau administrativ să fie o normare corectă în raport cu acel spiutal Este important ca fiecare angajat să-şi aducă aportul în mod real", a spus Adrian Marinescu, manager Institutul Matei Balş.

Specialiștii avertizează că, dacă nu se iau măsuri rapid, sistemul medical se poate prăbuşi.

"În ultimii 8 ani, peste 7.400 de doctori au plecat în străinătate. Cei mai mulţi în Germania, Franța sau Marea Britanie. Iar exodul nu se oprește aici. 4 din 10 medici români se gândesc să emigreze, iar 3 din 10 să lucreze în mediul privat", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

Una dintre soluțiile propuse de executiv este extinderea listei medicamentelor generice, care ar avantaja atât pacienții, cât și bugetul de stat.

Guvernul a aprobat recent o extindere amplă a listei medicamentelor compensate și gratuite. Sunt 41 de noi tratamente în oncologie, neurologie, boli rare și pneumologie.

