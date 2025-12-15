Președintele AUR, George Simion, a atacat dur Guvernul Bolojan, luni, la dezbaterea moțiunii de cenzură, folosind ca exemplu numirea Monicăi Hunyadi în funcția de manager suport servicii la Exploatare Sistem Zonal Prahova. De la tribuna Parlamentului, liderul AUR a afișat o fotografie a acesteia și a susținut că astfel de numiri ar demonstra "incompetența" Executivului, acuzând premierul că girează persoane fără experiență la conducerea unor instituţii şi companii de stat importante.

George Simion a venit la tribuna Parlamentului şi a arătat câteva zeci de secunde o totografie cu Monica Hunyadi, care a fost numită în funcţia de manager suport servicii la Exploatare Sistem Zonal Prahova şi al cărei nume a fost vehiculat în contextul crizei apei, potrivit News.ro.

"O să vă doriţi să nu spunem nimic pentru că ce urmează să spunem este foarte dureros pentru cetăţenii României. Dacă nu înţelegeaţi care este alternativa, domnule Bolojan, alternativa este să nu susţineţi la conducerea statului român astfel de personaje cu experienţă în saloanele de înfrumuseţare pe care dumneavoastră de şase luni premier le giraţi la conducerea unor companii care se ocupă de Apele Române, la CFR Electrificare şi cred că şi la Siguranţa Feroviară”, a declarat preşedintele AUR.

El i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze.

Articolul continuă după reclamă

"În loc să vă ţină PSD-ul încă şase luni la guvernare în care dumneavoastră falimentaţi România, poate economisim timpul românilor şi nu ne mai batem joc cu nişte soluţii care nu sunt soluţii. Daţi-vă demisia domnule Bolojan, dacă nu sunteţi în stare şi dacă credeţi dumneavoastră că sunteţi în stare să ştiţi că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari nu la 400 şi un pic, pentru a tăia banii de la partide, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi, pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă aTVA-ului, singura soluţie viabilă. Aplicaţi soluţii pentru că alternativa există, doar dumneavoastră sunteţi prea slab ca să o aplicaţi", a declarat George Simion.

Monica Hunyadi a fost acuzată de gestionarea defectuoasă a situaţiei legate de criza apei din Prahova și Dâmbovița, de către Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, şi a făcut parte până la mijlocul lunii noiembrie din conducerea companiei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova. Totodată s-ar fi aflat şi printre pasagerii zborurilor de lux Nordis alături de liderii PSD, conform unei anchete G4Media. În timpul audierilor din Senat privind situaţia din Prahova, senatorul PSD Daniel Zamfir a susţinut că Sorin Grindeanu îşi dă demisia dacă tânăra s-ar fi aflat în avionul Nordis.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰