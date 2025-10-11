"Călin Georgescu nu s-a născut din neant". Orban, despre "cea mai proastă decizie" luată de Iohannis

Antena Meniu Search
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat că fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu nu s-a născut din neant și că apariția sa a fost rezultatul unei decizii greșite a fostului președinte Klaus Iohannis, care a creat monstruoasa coaliție dintre PSD și PNL.

de Redactia Observator

11.10.2025
"Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simlpu, cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere.

În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat", a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi 24. 

Orban a susţinut că decizia lui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare a fost una "catastrofală". "A fost o decizie catastrofală care a fost luată... după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile.

Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare... oamenii  s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor", a spus Orban.

