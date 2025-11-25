Candidatul independent Vlad Gheorghe susține că este presat să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei

Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, susține că a fost contactat de reprezentanți ai unor partide de dreapta care i-ar fi cerut să se retragă din cursa electorală, oferindu-i ceva la schimb. Gheorghe afirmă că a refuzat discuțiile, pe care le consideră neargumentate și lipsite de propuneri concrete pentru București, dar evită să dezvăluie cine l-a abordat sau ce i s-a propus exact.

Întrebat, la FRI, dacă a fost contactat de cineva care să-i ceară să se retragă din alegerile pentru Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe a răspuns: "Da, au fost discuții, în special în ultima perioadă, dar nu a fost nici o discuție argumentată, pe program, pe idei. Au fost discuții de genul: haide să vedem ce-ți dăm sau chestii de genul ăsta, niște discuții care s-au terminat foarte repede, mi-am băut ceaiul și am închis discuția", potrivit Mediafax.

Candidatul independent spune că a refuzat: "Eu nu discut așa, nu vând, nu cumpăr. Eu vreau să discut despre un proiect pentru București și un proiect pentru România, pentru că eu le am pe amândouă, vreau să duc proiectul acesta de debirocratizare mai departe către județele României (...), dar nimeni nu a fost interesat să avem o discuție argumentată".

Vlad Gheorghe a evitat să spună cine l-a contactat.

"Discuțiile totuși rămân confidențiale, pentru că așa este normal, dar pot să vă spun că mai multe partide politice m-au contactat", a afirmat Vlad Gheorghe.

Acesta a refuzat să spună dacă este vorba despre PNL sau USR.

"Mai multe partide politice, să zicem, din zona de dreapta, cum ați exprimat dvs.. Oamenii politici discută, e absolut normal să discute și să facă schimb de idei. Ceea ce consider eu că nu e normal este să vinzi ideile respective sau să vinzi principiile", a precizat Vlad Gheorghe.

Întrebat ce anume i s-a propus în schimbul unei retrageri din alegerile pentru Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe a răspuns: "O să vă zic ce nu mi s-a propus. Nu mi s-a propus un proiect concret, până în acest moment, nu mi s-a propus OK, hai să facem chestia asta împreună, să punem pixul pe hârtie, uite, asta e o idee bună, asta nu e o idee bună, uite, avem o viziune așa, hai să vedem cum o suprapunem pe viziunea ta și nu au venit aceste argumente că uite, Bucureștiul poate să ajungă în punctul ăsta în 2028, dacă facem așa și mai departe, după 2028, Bucureștiul poate să ajungă în alt punct. Nu a existat nici o astfel de discuție, un lucru care mie mi se pare pe de o parte dezamăgitor, dar și pe de altă parte e de așteptat".

