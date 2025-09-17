Antena Meniu Search
Câţi bani a dat de fapt România Ucrainei. Ilie Bolojan îl contrazice pe fostul premier Marcel Ciolacu

România a acordat Ucrainei sprijin în valoare de circa 1,5 miliarde de euro. Suma reprezintă aproximativ 0,2% din PIB, a declarat premierul. Ilie Bolojan îl contrazice, astfel, pe fostul premier Marcel Ciolacu, cel care a spus că războiul din Ucraina a costat România între 2 şi 3% din PIB.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 08:12
Câţi bani a dat de fapt România Ucrainei. Ilie Bolojan îl contrazice pe fostul premier Marcel Ciolacu Câţi bani a dat de fapt România Ucrainei. Ilie Bolojan îl contrazice pe fostul premier Marcel Ciolacu - arhivă

În luna septembrie, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu a făcut un raport în care se arată că România a acordat un sprijin în valoare de circa 1,5 miliarde de euro Ucrainei, ceea ce înseamnă aproximativ 0,2% din PIB, potrivit Mediafax.

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, însă, că războiul din Ucraina a costat România, direct şi indirect, între 2 şi 3% din PIB.

Întrebat care sunt cifrele corecte, actualul premier Ilie Bolojan a spus că cifra pe care a dat-o Dăianu, de 0,2%, este o cifră corectă.

"Asta este ponderea noastră ca PIB", a afirmat Bolojan la Antena 3 CNN.

Întrebat, în continuare, pe ce s-a bazat Ciolacu atunci când a dat cifrele de 10 ori mai mari, în 2023, Bolojan a răspuns: "Vă rog să-l întrebaţi pe dânsul, să explice ceea ce a vrut să spună, pentru că, fiind premierul Român, poate ştia anumite lucruri".

